"Premier przy każdym spotkaniu podnosi ten temat". Dworczyk wyjaśnia

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był we wtorkowy poranek gościem Programu 1. Polskiego Radia.

Podczas audycji polityk opowiedział o części spotkania Morawieckiego z Macronem, która była poświęcona pomocy dla Ukrainy w trakcie wojny z Rosją.

Temat wsparcia

– Premier Mateusz Morawiecki przy każdym spotkaniu międzynarodowym podnosi temat konieczności wsparcia naszego wschodniego sąsiada – wyznał Michał Dworczyk. Minister zaznaczył, że "Polska jest w czołówce liderów, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie – zarówno militarnej, jak i humanitarnej".

– Cały czas powinniśmy zabiegać o to, żeby wsparcie dla Ukrainy było bardziej realne. O tym wspominał w Paryżu premier Mateusz Morawiecki – stwierdził szef KPRM na antenie radiowej "Jedynki". – Musimy mobilizować kraje zachodniej Europy do realnego wsparcia Ukrainy – dodał.

Wizyta premiera

Po poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w stolicy tego kraju – Paryżu, premier Mateusz Morawiecki wystąpił na konferencji prasowej. – Polska w tym roku zużyje mniej tego historycznie drogiego gazu niż w roku ubiegłym – poinformował. I podkreślił, że "widać to już dzisiaj". Jednocześnie szef polskiego rządu zwrócił uwagę na politykę energetyczną Unii Europejskiej w dobie wojny na Ukrainie.

– Widzimy doskonale, jak Kreml wykorzystuje politykę energetyczną do swoich geopolitycznych i militarnych celów. Robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w Europie. Preludium tego wielkiego kryzysu miało miejsce jesienią zeszłego roku. Dziś trochę w spóźnionym tempie musimy znaleźć naszą wspólną europejską odpowiedź na to, co dzieje się na wschodzie i w gospodarce europejskiej. Dlatego zaproponowałem prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, przewodniczącej Ursuli von der Leyen i Komisji Europejskiej reformę systemu ETS – mówił.

