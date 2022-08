Wojna na Ukrainie. Dworczyk: Polacy solidarnie wspierają Ukrainę

W związku z agresją zbrojną Rosji na ukraińskie terytorium państwowe, od 24 lutego tego roku do Polski przybywają uchodźcy wojenni.

Polska pomoc dla Ukrainy

Według niedawnych danych polskiej Straży Granicznej, funkcjonariusze odprawili już z terenu Ukrainy do naszego kraju łącznie 5,542 mln osób. Znaczna część z tych osób pozostała w naszym kraju, gdzie otrzymała pomoc ze strony polskiego społeczeństwa.

Jak wskazał Michał Dworczyk, różne analizy podają, że wartość materialnego wsparcia dla ukraińskich uchodźców pochodząca od Polaków przekroczyła 10 mld złotych.

– Jeśli mówimy w ogóle o pomocy, to zawsze trzeba podkreślać wielki wkład społeczeństwa polskiego, które zarówno przyjmując uchodźców w Polsce, ale też wysyłając dary, niezwykle solidarnie wspiera Ukrainę. Czytałem takie analizy, które mówiły, że jest to kwota powyżej 10 mld zł. Mówię o wsparciu przez indywidualne osoby, obywateli polskich, zarówno w kraju, jak i poza granicami – powiedział szef KPRM w „Sygnałach dnia” PR1.

Jeśli chodzi o pomoc rządową, to Dworczyk powiedział, że należy ją podzielić na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje środki wydawane na pomoc przebywającym w Polsce uchodźcom. Druga to pieniądze przekazywana bezpośrednio do ukraińskiego rządu.

– Największą częścią w tej puli przekazywanej na Ukrainę to wsparcie o charakterze militarnym. Tutaj padały kwoty wymienianej przez ministra obrony, innych przedstawicieli rządu, powyżej 7 mld zł – podkreślił.

Bohaterstwo Ukraińców

Mówiąc o wojnie na Ukrainie, Dworczyk podkreślił, ze bohaterska obrona swojego kraju zaskoczyła Rosjan, którzy spodziewali się szybkiego i łatwego zwycięstwa.

– Rosjanie przygotowywali się praktycznie tak, jak do tłumienia zamieszek, a nie na prawdziwą wojnę, więc rzeczywiście bohaterska postawa Ukraińców była wielkim zaskoczeniem dla Rosjach. Widzimy, że determinacja w połączeniu też, trzeba jasno o tym powiedzieć, ze wsparciem sojuszników z Zachodu (...) pozwoliła obronić stolicę, odzyskać część zajętych pierwotnie przez Rosjan terytoriów – powiedział szef KPRM.

Czytaj też:

Dworczyk: Chcemy zabiegać o to, by partnerzy z NATO realnie patrzyli na sytuacjęCzytaj też:

Dworczyk: Powoli na horyzoncie widać wybory