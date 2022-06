Dworczyk: Powoli na horyzoncie widać wybory

Informację o odejściu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z rządu podała we wtorek z samego rana Polska Agencja Prasowa. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział PAP, że jego dymisję przyjął już premier Mateusz Morawiecki oraz – "z tego co wie" – prezydent Andrzej Duda.

Kaczyński przekazał również, że na stanowisku wicepremiera zastąpi go szef MON Mariusz Błaszczak.

Dworczyk: Będzie brakowało premiera Kaczyńskiego w rządzie

– Prezes Kaczyński zapowiadał od wielu miesięcy, że planuje zakończyć swoją misję w rządzie, skupić się na sprawach naszej formacji politycznej – mówił szef KPRM w programie "Sygnały dnia" w Polskim Radiu.

– Powoli na horyzoncie widać wybory parlamentarne, zresztą rozpoczyna się cały cykl wyborów, dlatego że najpierw wybory parlamentarne, potem samorządowo, potem do Parlamentu Europejskiego i prezes Kaczyński jako lider obozu politycznego postanowił skupić się na wzmocnieniu partii, działaniach na rzecz partii – tłumaczył Dworczyk.

– Nie jest to żadnym zaskoczeniem, a sam prezes Kaczyński mówił że ta decyzja została odłożona ze względu na wojnę na Ukrainie. Oczywiście będzie premiera Kaczyńskiego w rządzie brakowało, natomiast nie było to dla nikogo zaskoczeniem – dodał polityk.

Kaczyński opóźniał odejście z rządu

Od października 2020 r. Kaczyński był wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Rezygnację ze stanowiska zapowiadał już jesienią ubiegłego roku, ale sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

O sprawę odejścia z rządu prezes PiS był pytany przez dziennikarzy 14 czerwca na konferencji prasowej, podczas której wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim przedstawił założenia ustawy o ochronie ludności cywilnej.

– Jeżeli chodzi o cele merytoryczne, to rzeczywiście, wydaje mi się, wykonałem to, co miało być wykonane. Państwo tutaj mówią o czymś, co jest przyszłe i niepewne, mówię tutaj o odejściu (z rządu - red.). Rozumiem, że państwo by chcieli, żeby rząd był zubożony czy może wzmocniony – to jest państwa ocena – przez moją nieobecność, ale proszę o cierpliwość – powiedział Kaczyński.

