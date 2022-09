Abp Gądecki: Elżbieta II symbolem europejskich wartości

"Warszawa, dnia 8 września 2022 roku

Święto Narodzenia NMP

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale,

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci królowej Elżbiety II. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym przekazać wyrazy współczucia wszystkim, których zasmuciło jej odejście.

Zmarłą powierzam dobremu Bogu, prosząc o miłosierdzie. Cały naród brytyjski zapewniam o duchowej bliskości i modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce.

Królowa Elżbieta II była symbolem jedności Zjednoczonego Królestwa oraz symbolem tych wartości, na których zbudowano Europę. Jej miłość do narodu, miłość do rodziny, poświęcenie oraz poczucie obowiązku, roztropność, mądrość, doświadczenie oraz duch służby mogą stać się wzorem nie tylko dla przedstawicieli współczesnej klasy politycznej, ale dla każdego z nas.

Wraz ze śmiercią Elżbiety II kończy się pewna epoka w historii Europy, Zjednoczonego Królestwa. Ufam, że jej następca król Karol III będzie otwarty na działanie Ducha Świętego, prowadząc dalej monarchię ku prawdzie i pomyślności.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski"

"Chcę wierzyć, że w ostatnich sekundach swojego życia Elżbieta II został katoliczką"

Zdaniem Arkadiusza Stelmacha, wiceprezesa Stowarzyszenia im. Księdza Piotra Skargi, śmierć Królowej Elżbiety II zakończyła pewną epokę. – Była to ostatnia władczyni na świecie, która w takim stopniu reprezentowała jeden z najwspanialszych elementów cywilizacji chrześcijańskiej, czyli godność monarchy – podkreślił ekspert w rozmowie z portalem PCh24.pl.

– Chcę wierzyć, że w ostatnich sekundach swojego życia Elżbieta II została katoliczką. To jest moja wielka nadzieja i modlę się, żeby Pan Bóg przyjął ją do Swojego Królestwa – wyznał. Dodał, że miał nadzieję, że królowa w ostatnich latach swojego panowania przejdzie na katolicyzm. – Byłoby to coś wspaniałego i niespotykanego w dzisiejszych czasach, i na pewno byłby to wielki krok do zerwania z tą straszliwą tragedią reformacji – ocenił Arkadiusz Stelmach.

