Schetyna: PiS obieca wszystko. Opozycja nie powinna brać udziału w tym festiwalu

W piątek jeden z czołowych Platformy Obywatelskiej, europoseł Grzegorz Schetyna odpowiadał na antenie Radia Wrocław m.in. na pytania dotyczące kierunków programowych Platformy Obywatelskiej dla wyborców.

Fundament programowy opozycji?

W ocenie Schetyny PO, Lewica, PSL i Polska 2050, mimo różnic, które wybrzmiały np. w kwestii podejścia do aborcji, powinny poszukiwać pola do współpracy.

– To co najważniejsze, to demokracja, praworządność, obecność w Unii Europejskiej, skuteczne pozyskanie środków europejskich, prawa mniejszości, podmiotowość samorządów i wreszcie kraj, w którym wszyscy mogą się czuć jak u siebie, który nie wyklucza, a łączy – mówił europoseł PO.

– Uważam, że absolutnie to, co musi być krytyczne i kluczowe, poprawa finansów publicznych, ratowanie tych zdemolowanych finansów, które dzisiaj są w fatalnym stanie i widzimy to po jakości złotego. To musi być ten fundament programowy – powiedział Schetyna.

Schetyna: PiS obieca wszystko

Jego zdaniem opozycja jest w stanie złożyć gwarantujący bezpieczeństwo rząd. – Po doświadczeniach zimy i braku opału, węgla, horrendalnych podwyżek cen energii, wszyscy zobaczymy do jakiego stanu doprowadziły nas rządy PiS – ocenił.

– Uważam, że nie powinien być alternatywą do tego festiwal obietnic, czy przebijania finansowych marzeń PiS-u, bo oni będą obiecywać wszystko. To widzimy i uważam, że w takim festiwalu obietnic nie powinniśmy brać udziału. My powinniśmy dać gwarancję rzetelnego rządu, który zadba i da gwarancję bezpieczeństwa Polkom i Polakom, tego finansowego, zewnętrznego, ale także wewnętrznego, jeśli chodzi o ciepło w domach i na końcu ciepłą wodę w kranie, bo wiemy ile ona będzie znaczyć w te zimowe miesiące – powiedział Schetyna.

