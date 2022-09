Była prezydent Warszawy wspomina spotkanie z Elżbietą II

– To była krótka chwila, krótkie dygnięcie, a potem uroczysta kolacja. Przed królową nie wolno robić żadnych zdjęć, więc nie mam nic pamiątkowego z tego spotkania - wspominała polityk w poniedziałek podczas audycji na antenie radia RMF FM.

Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że osobistą rozmowę "w jakimś sensie" odbyła z obecnym królem, a wówczas księciem Karolem. Zaznaczyła, iż był to rok 1993. Spotkanie odbyło się w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie, kiedy Karol po raz pierwszy przyjechał do Polski. – To była taka rozmowa, że on się przy każdej z osób zatrzymywał, była jakaś krótsza, dłuższa pogawędka – powiedziała była prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Wielka Brytania: Pogrzeb królowej Elżbiety II

W poniedziałek w Londynie niemal od rana trwają uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. Po nabożeństwie w Opactwie Westminsterskim, trumna z ciałem została przewieziona do zamku w Windsorze, gdzie w czasie kolejnego nabożeństwa w kaplicy św. Jerzego trumna zostanie opuszczona do krypty królewskiej. Wieczorem podczas prywatnej ceremonii trumna zostanie złożona w ostatecznym miejscu spoczynku, kaplicy pamięci Jerzego VI. Elżbieta II spocznie obok swoich rodziców i zmarłego w 2021 roku męża, księcia Filipa.

Podczas nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim arcybiskup Canterbury Justin Welby mówił o obietnicy, jaką Elżbieta II złożyła w swoje 21. urodziny, jeszcze przed objęciem tronu. Władczyni obiecała wówczas, że poświęci życie służbie Wielkiej Brytanii i Wspólnocie Narodów. – Rzadko kiedy taka obietnica była tak dobrze dotrzymana – mówił duchowny. – Królowa Elżbieta II jest opłakiwana, ponieważ była rzadkim przykładem przywódcy, który wolał służyć ludziom, niż by to jemu służono – podkreślił arcybiskup. I zapewnił, że wierni są zjednoczeni w modlitwie za pogrążoną w żałobie rodzinę królowej.

