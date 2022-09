"Przydałaby się beatyfikacja". Stuhr kpi z odznaczenia byłego szefa MON

W piątek prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego posła Prawa i Sprawiedliwości, marszałka seniora Sejmu Antoniego Macierewicza, a także Piotra Naimskiego i Mirosława Chojeckiego, czyli założycieli i działaczy Komitetu Obrony Robotników (KOR). Uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych odbyła się z okazji 46. rocznicy powstania KOR.

Stuhr uderza w Macierewicza

Decyzja o odznaczeniu byłego szefa MON wywołała falę komentarzy. Politycy opozycji twierdzą, że Antoniemu Macierewiczowi ten order się nie należy. Do chóru krytyków dołączył znany aktor Maciej Stuhr. W swoim stylu skomentował wyróżnienie polityka.

"Im więcej dowodów na draństwo, tym większa i tym szybciej musi przyjść nagroda, żeby to jakoś zrównoważyć. Żeby to wszystko się nie rozleciało. Ale obawiam się, że Order Orła Białego to jednak w tym przypadku za mało. Tu by się przydała beatyfikacja" – napisał Stuhr na Facebooku.

facebook

Wartości chrześcijańskie i narodowe

– To idea harcerska, idea niepodległości, to wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi, która dziś jest niezbędna dla prawdy o zbrodni smoleńskiej, dla obrony tej prawdy, która dla Polski jest niesłychanie ważna. Bo państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma niepodległości. Dlatego też panu prezydentowi, panu prezesowi, panu premierowi, panom ministrom, wszystkim państwu dziękuję – powiedział Antoni Macierewicz w trakcie uroczystości w warszawskim Belwederze.

– Formacja harcerska, która założyła KOR, a później podjęła realizację uchwały o lustracji, to formacja, która później rozwiązała sowieckie WSI. Tylko dzięki jej pomocy powstała komisja badania zbrodni smoleńskiej. Bardzo dziękuję wszystkim członkom tej komisji, którzy odważnie, mimo ataków, próby ich zniszczenia, doprowadzili do tego, że raport o prawdzie smoleńskiej, zbrodni smoleńskiej, został opublikowany – stwierdził marszałek senior Sejmu.

Czytaj też:

Order dla Macierewicza. Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty o złamanie prawa