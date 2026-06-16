"Zasługuje na bezwzględne potępienie". Ostry wpis Trzaskowskiego

Podczas wtorkowej sesji poznańskiej rady miasta jeden z mieszkańców obrzucił ciastem prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Obrady zostały przerwane. Incydent miał miejsce we wtorek podczas Sesji Rady Miasta Poznania.

Jak poinformował lokalny "Głos Wielkopolski", gdy prezydent Poznania skończył omawiać raport o stanie miasta, na salę "wpadło parę osób związanych z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów", które miały oznajmić, że wręczają mu wilczy bilet. – Po czym jeden z nich rzucił tortem prosto w twarz prezydentowi Poznania – relacjonuje z sesji Rady Miasta Poznań Paweł Antuchowski, dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego".

Bezpośredni sprawca zarzucał politykowi, że chce "oddać mieszkania komunalne prywatnemu deweloperowi". – To jest wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje – krzyczał mężczyzna, który rzucił tortem. – Pogrążasz to miasto razem ze swoimi prezesikami – słychać było na sali. Na miejsce zdarzenia wezwano policję. Mężczyzna został zatrzymany.

We wtorek podczas sesji rady miejskiej ma zostać przegłosowane m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta.

Trzaskowski komentuje

Incydent potępił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk napisał, że choć "spór i różnice poglądów to w polityce sprawa absolutnie normalna" to "poza jakimikolwiek normami jest agresja".

"Niezadowolenie z pracy polityka wyrażać można na mnóstwo sposobów: od protestu, przez krytyczny artykuł czy wpis, po głos wyborczy. Ale nigdy poprzez fizyczną agresję, osaczanie. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie" – napisał wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

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