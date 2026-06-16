Tyle wyniosła inflacja w Polsce. Jedno kluczowe zastrzeżenie

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w maju wynosił 3,1 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Tyle wyniosła inflacja bazowa

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 3,1 proc. r/r.

Inflacja w Polsce wg Głównego Urzędu Statystycznego

Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek swoje dane o inflacji, z których wynika, że w maju 2026 r. wskaźnik wyniósł 3,1 proc. rok do roku.

Inflacja konsumencka wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym w maju 2026 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. (w tym towarów o 0,4 proc. i usług o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

"Inflacja w maju potwierdzona 3,1 proc. Jak to zwykle w maju bywa »winne« silnemu spadkowi cen żywności były warzywa, a więc najprawdopodobniej nowalijki. Trzy grosze dołożyła też turystyka zorganizowana (a więc klasyk zmienności)" – skomentowali eksperci mBanku.

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