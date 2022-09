Europoseł PiS: Niemiecko-francuski tandem zostanie zablokowany

Wyniki sondażu exit poll wskazują na zdecydowane zwycięstwo w przedterminowych wyborach parlamentarnych we Włoszech centroprawicowej koalicji (od 41 do 45 proc. głosów), która zdobyła tym samym większość. Najwięcej głosów otrzymało ugrupowanie prowadzone przez Giorgię Meloni – Bracia Włosi (22-26 proc.). Ponadto, Liga Matteo Salviniego uzyskała od 8,5 do 12,5 proc., a Forza Italia Silvio Berlusconiego – od 6 do 8 proc. głosów.

Jeżeli wyniki sondażowe oficjalnie się potwierdzą, to premierem kraju najprawdopodobniej zostanie Meloni, szefowa Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy między innymi Prawo i Sprawiedliwość.

W poniedziałek na antenie Polskie Radia 24 do kwestii włoskich wyborów odniósł się europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Europoseł Kuźmiuk o Meloni

Zdaniem polskiego europarlamentarzysty, Giorgia Meloni "posiada jednoznaczne poglądy, że Rosja jest krajem imperialnym, a Europa powinna się przeciwstawić temu imperializmowi. Według polityka, nowy rząd we Włoszech, z Meloni jako premierem, zmieni sposób funkcjonowania Rady Europejskiej.

– To będzie piąty premier w Unii Europejskiej na czele prawicowego rządu. Niemiecko-francuski tandem, który nadawał do tej pory ton posiedzeniom Rady Europejskiej, zostanie zablokowany. Zwłaszcza, że pewnie ośmielą się teraz mniejsze kraje, aby prezentować swoje poglądy. Do tej pory były w swoisty sposób zastraszane – ocenił gość Polskiego Radia 24.

– Liczę na to, że przynajmniej na poziomie Rady Europejskiej sposób funkcjonowania Unii Europejskiej będzie się powoli zmieniał, że zacznie się zajmować rzeczywistymi problemami, które dręczą poszczególne kraje członkowskie i ich społeczeństwa, a nie pomysłami księżycowymi, jak było do tej pory – stwierdził Kuźmiuk.

