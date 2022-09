"Kończy się nienormalność w UE". Polscy politycy po wyborach we Włoszech

Głosowanie w przedterminowych włoskich wyborach do parlamentu zakończyło się w niedzielę, 25 września 2022 roku o godz. 23:00. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 07:00 rano.

Włosi po raz pierwszy, od momentu nowelizacji konstytucji, wybierali 400 deputowanych (wcześniej było ich 630). Jeśli chodzi zaś o senatorów, to liczbę mandatów zredukowano z 315 do 200. Jednocześnie do wyborów parlamentarnych, na Sycylii odbyły się wybory regionalne.

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory we Włoszech odbyły się z powodu upadku rządu premiera Mario Draghiego.

Zwycięstwo centroprawicy

Wyniki sondażu exit poll dla włoskiej telewizji RAI wskazują na zdecydowane zwycięstwo centroprawicowej koalicji (od 41 do 45 proc. głosów), która zdobyła tym samym większość parlamentarną. Najwięcej głosów otrzymało ugrupowanie prowadzone przez Giorgię Meloni – Bracia Włosi (22-26 proc.). Ponadto, Liga Matteo Salviniego uzyskała od 8,5 do 12,5 proc., a Forza Italia Silvio Berlusconiego – od 6 do 8 proc. głosów.

Wyniki sondażowe dają centrolewicy z Partią Demokratyczną na czele od 17 do 21 proc. głosów. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd uzyskał 13,5 – 17,5 proc. A tzw. Trzeci Biegun, czyli nowe centrolewicowe ugrupowanie Akcja, zdobyło 6,5 – 8,5 proc. głosów.

Jeżeli wyniki oficjalnie się potwierdzą, to premierem kraju najprawdopodobniej zostanie Giorgia Meloni.

Komentarze polskich polityków

Po ogłoszeniu wyników exit poll, nie zabrakło gratulacji od polskich polityków dla Braci Włochów i samej Meloni. Złożył je m.in. premier Mateusz Morawiecki. Z kolei była szefowa polskiego rządu Beata Szydło napisała na Twitterze: "Gratulacje dla Giorgia Meloni oraz Braci Włochów! Cieszę się, że partia z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przejmuje odpowiedzialność za kolejny europejski kraj".

"Przedstawicielka antydemokratycznych sił w UE von der Leyen doznała klęski. Prawica wygrywa wybory we Włoszech! Kończy się nienormalność w UE. Kończą się powoli rządy manipulantów i szaleńców w KE" – ocenił z kolei minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Natomiast europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski zwrócił uwagę, że wybory włoskich wyborów mogą oznaczać to, iż grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów będzie "drugim najsilniejszym ugrupowaniem w Radzie Europejskiej wg populacji".

Wśród komentarzy nie zabrakło też jednak krytycznych głosów ze strony polskiej opozycji parlamentarnej. "Wybory we Włoszech wygrywa prawicowa koalicja z postfaszystowską kandydatką na premiera Meloni, prorosyjskimi Salvinim i skompromitowanym Berlusconim. A Zjednoczona Prawica na czele z Kaczyńskim pieje z zachwytu. Jaka partia tacy sojusznicy" – oznajmiła poseł Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

