"To widać gołym okiem". Europoseł PO: Tutaj jesteśmy ponad podziałami politycznymi

Zdaniem ukraińskiej politolog Marii Zolkiny, Ukraina potrzebuje "strategicznej decyzji" Zachodu o pełnej izolacji Rosji. Pytany o tę kwestię Andrzej Halicki odpowiedział, że w pełni popiera "ten sposób myślenia", a dyplomatyczna i ekonomiczna izolacja Kremla to "strategiczna decyzja, która jest niezbędna".

– Im bardziej agresywny jest Putin, Rosja, tym bardziej skonsolidowany i stanowczy musi być świat zachodni. To nie jest czas na jakiekolwiek ustępstwa, telefony. Dziś trzeba pokazać, że - wobec tego brutalnego ataku i szantażu - Zachód pozostanie jednolity – przekonywał europoseł na antenie Polskiego Radia 24.

Czas na działanie

Jedna zdaniem Halickiego, izolacja to nie jedyny sposób, w jaki można ukarać Rosję za jej zbrodnie na Ukrainie. Drugim narzędziem jest bowiem prawo międzynarodowe.

– Myślę, że czas rozpocząć działania także natury prawnej. Chociażby te zbrodnie: Bucza, Irpień i tak dalej, to na tyle dużo materiałów, żeby rozpocząć proces przed trybunałem haskim i ta odpowiedzialność polityczna przyjdzie z czasem, ale dziś już można rozpocząć proces natury kryminalnej, karnej. Przecież to są zbrodnie, które nie mogą pozostać bez konsekwencji – stwierdził.

Rosja wspiera terroryzm

Halicki wyraził również nadzieję, że podczas sesji Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu, europosłowie przyjął odpowiednią rezolucję, która uznałaby Rosję za państwo wspierające terroryzm.

– Myślę, że tutaj jesteśmy ponad podziałami politycznymi jednomyślni. Tak, to jest państwo, które jeżeli samo nie jest organizacją terrorystyczną, to przynajmniej ten terroryzm wspiera, finansuje i realizuje. To przecież widać gołym okiem. Więc absolutnie tak, uważam, że tak powinno wyglądać dzisiaj postępowanie świata demokratycznego – powiedział polityk.

Czytaj też:

Halicki: Słowa przerażające w swojej intencjiCzytaj też:

Halicki broni słów Ponsa: Nie ma w tym nic nieodpowiedniego