Kaczyński: Jeśli opozycja uzna, że możemy wygrać wybory, zaczną się zamieszki

Wizyta w Sieradzu to kolejny element objazdu Kaczyńskiego po Polsce , pod hasłem "Dobry rząd na trudne czasy". Podczas spotkania z mieszkańcami prezes PiS podkreślił stawkę kolejnych wyborów parlamentarnych. – Stawka nadchodzących wyborów jest wielka. Mobilizacja wyborców musi być bardzo duża. Żeby wygrać trzeba się mocno zaangażować. Tylko ciężka pracą osiągniemy cel – wskazał.

– Musimy walczyć o to, żeby nasi obywatele mieli jasne spojrzenie na to co jest najlepsze. Nasze obietnice można zweryfikować bo nie rzucamy pustych słów, a dane cele realizujemy. Jesteśmy patriotami. Wiemy, że warto być Polakiem, ale aby Polska trwała – to dla naszego dalszego rozwoju i perspektywy z lepszą przyszłością musimy wygrać i ten cel osiągniemy! – mówił polityk.

Jarosław Kaczyński nawiązał do konieczności zapewnienia przejrzystości i uczciwości procesu wyborczego. – Musi powstać Korpus Ochrony Wyborów. Jeżeli opozycja stwierdzi, że możemy wygrać – zaczną się wielkie zamieszki oraz bunty. Prawnie zabezpieczymy liczenie głosów, ale ludzie do pilnowania, o co apeluję, są potrzebni. Demokracja jest ważną kwestią. Nasi przeciwnicy kwestionują prawa wyborcze przy wyborze władzy. Każde przegrane przez opozycję wybory według ich myślenia –są nielegalne, bo to nie oni są u władzy – ocenił prezes PiS.

Kaczyński: Polska nie stoi na granicy kryzysu

– Za poprzednich rządów nie pilnowano pieniędzy publicznych. Za czasów opozycji system ten kosztował Polskę ogromne pieniądze, które zostały rozkradzione. Dzięki nam grabież została zatrzymana wspierając życie Polaków. Za poprzednich rządów nie pilnowano pieniędzy publicznych. Za czasów opozycji system ten kosztował Polskę ogromne pieniądze, które zostały rozkradzione. Dzięki nam grabież została zatrzymana wspierając życie Polaków – powiedział szef partii rządzącej. Stwierdził, że dzięki odpowiedzialnej polityce, dziś w dobie globalnego kryzysu, nasz kraj nie jest w tak złej sytuacji jak niektóre.

– Państwo musi być silne gospodarczo – my to robimy i rozwijamy sukcesywnie nasz kraj. Dzięki ograniczeniu np. nadużyć w podatku VAT umożliwiło to nam zmianę sytuacji społecznej w Polsce na lepsze – podkreślił prezes PiS.

