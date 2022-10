"W UE wiedzieli, że się nie nadaje". Kaczyński uderza w Tuska

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po Polsce. W środę spotkał się z mieszkańcami Radomia. Prezes PiS dużo miejsca poświęcił liderowi Platformy Obywatelskiej.

Kaczyński uderza w Tuska

Prezes PiS odniósł się do momentu w karierze politycznej Donalda Tuska, kiedy lider PO został przewodniczącym Rady Europejskiej. Jak powiedział Kaczyński, początkowo Tusk miał zostać szefem Komisji Europejskiej, ale unijne elity szybko zorientowały się, że ówczesny polski premier "nie nadaje się" na to stanowisko.

– On [Tusk - przyp. red.] na przewodniczącego KE się nie nadaje, nawet w porównaniu z tym przewodniczącym, który tam miał różne takie kłopoty, nazwijmy je zdrowotnymi. Nawet w porównaniu z nim się nie nadawał. Jednak to stanowisko dostał, nie mniej cena dla nas za to była bardzo wysoka, bo niczego tam nie załatwił dla Polski, a w pewnym momencie zaczął mocno szkodzić – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zdaniem szefa PiS, Tusk chciał być "dużym misiem" i dlatego podporządkował polską politykę pod wytyczne z Berlina. Te zaś zakładały dobre relacje z Rosją, w związku z czym "oczywiście Polska też musiała dobrze z Rosją".

Odpowiedzialność za podział

Kaczyński odniósł się także do trwającego obecnie ostrego sporu na polskiej scenie politycznej. Odpowiedzialnością za ten stan w 100 proc. obarczył polityków opozycji.

– W pewnych sprawach można było być zjednoczonym, nawet z SLD. Oni, można powiedzieć, chcą kopać rowy i jeszcze tam wlewać benzynę i podpalać i atakowali coraz ostrzej. I atakują dzisiaj. Ogłosili się opozycją totalną. To oni są w 100 procentach odpowiedzialni za ten podział [w społeczeństwie] – powiedział.

Jakie są przejawy takiego działania? Kaczyński wskazał m.in. na samorządy kierowane przez polityków PO, które jego zdaniem, "działają tak, jakby były przeciwko temu państwu".

– Samorządy nie mogą oceniać państwa i swojego stosunku do państwa wedle tego kto tam rządzi. To jest państwo polskie, to są polscy obywatele i mają służyć wszystkim. Mają służyć wszystkim niezależnie od tego jakie mają poglądy polityczne – powiedział prezes PiS.

Czytaj też:

Kaczyński: Niemcy traktują Polaków rasistowskoCzytaj też:

Kaczyński o Czarneckim: W polityce trzeba przede wszystkim nie pić