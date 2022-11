Głos polskiego Śląska

Wnikliwie, z uznaniem, a niekiedy entuzjastycznie pisał o prozie Gustawa Morcinka, Zofii Kossak-Szczuckiej i Poli Gojawiczyńskiej, Jana Wiktora i Adolfa Nowaczyńskiego. Wysoko cenił literackie reportaże Melchiora Wańkowicza. Nie zauważył natomiast Brunona Schulza, Gombrowicza wspomniał jednorazowo, a Witkacego przywoływał jako przykład literatury niezrozumiałej, a przez to nieczytelnej. Całe studium poświęcił za to motywom religijnym we współczesnej powieści polskiej.