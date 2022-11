Erdogan: Najnowsza decyzja Rosji jest pozytywnym i ważnym krokiem

Erdogan skomentował decyzję rosyjskiego dowództwa o wycofaniu się z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Jak wskazał, jest to pozytywna i ważna decyzja, która jednak nie wstrzyma tureckich wysiłków zmierzających do rozpoczęcia rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem. Słowa tureckiego przywódcy padły podczas spotkania z ministrami przed podróżą Erdogana do Uzbekistanu.

– Oczywiście nie można podać dokładnej daty zakończenia konfliktu] Jednak najnowsza decyzja Rosji w sprawie Chersonia jest oczywiście pozytywnym i ważnym krokiem – powiedział Erdogan.

W odpowiedzi na pytanie o skuteczność „korytarza zbożowego” prezydent Turcji zaznaczył, że omówił sytuację z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem.

– To pytanie z poziomu polityki liderów. Gdybyśmy nie mieli wzajemnego zaufania i szacunku, na pewno nie bylibyśmy w stanie zrobić takiego kroku. Wszystko to ostatecznie przyczyniło się do pozytywnych wyników również w tej kwestii. Teraz monitorujemy ten proces – skomentował turecki przywódca.

Szef tureckiego państwa zaznaczył, że w przypadku udziału Putina w szczycie G20 na Bali pojawiłaby się okazja do osobistego spotkania z nim. W przeciwnym razie strony będą kontynuować dialog w formie rozmów telefonicznych. – Mamy nadzieję na powodzenie wysiłków mediacyjnych Turcji i przejście od atmosfery wojny do atmosfery pokoju – powiedział.

Odwrót z Chersonia

W ostatnią środę Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Rozkaz wydał rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu po konsultacji z dowódcą armii Federacji Rosyjskiej na Ukrainie – generałem Siergiejem Surowikinem. Rosjanie zdobyli Chersoń na początku marca tego roku, w pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji militarnej na terytorium ukraińskie. To jedyne miasto obwodowe zajęte przez wojska rosyjskie od początku wojny.

