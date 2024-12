Niemcy: Przybył jako uchodźca. Został skazany za zbrodnie w Syrii

Skazany to Ahmad H., jeden z byłych przywódców grupy Szabiha, bojówki partii Baas Asada, aktywnej zwłaszcza na początku trwającej od 2011 roku wojny domowej w Syrii.

Grupa ta, według doniesień mediów, dokonywała zbrodni na ludności cywilnej w Syrii. W wyroku sądu krajowego w Hamburgu mowa jest właśnie o grabieżach i zbrodniach w latach 2012-2015, gdy zadaniem bojówki było tłumienie – we współpracy ze służbami Asada – aktywności opozycji.

Jak głosi wyrok sądu, Ahmad H. m.in. organizował zbiórki cywilów w Damaszku, gdzie zmuszano ich do pracy, także pod ostrzałem. Sąd w Hamburgu orzekł, że była to forma niewolnictwa, a ustalenia śledczych potwierdziło kilka ofiar tego procederu. W procesie przesłuchano 25 świadków.

Przestępca wjechał do Niemiec jako "uchodźca"

Skazany Ahmad H. wjechał do Niemiec w lutym 2016 roku i wystąpił o azyl. W ośrodku dla azylantów rozpoznał go syryjski współlokator, który złożył doniesienie. Służby zatrzymały go latem 2023 roku.

Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego odwołanie. Skazany w czasie procesu zaprzeczał zarzutom.

Przewrót w Syrii prawdopodobnie za zgodą Moskwy i Teheranu

Niedawno Baszszara al-Asada obalili sunniccy dżihadyści z opozycyjnej Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) wraz ze wspierającymi ich mniejszymi organizacjami. W kraju wybuchły także walki między bojownikami wspieranymi przez Turcję a Kurdami.

27 listopada islamiści rozpoczęli udaną kampanię militarną przeciwko wojskom rządowym, które nie podjęły walki. Błyskawiczny pochód był możliwy z kilku powodów, m.in. brak pomocy ze strony Rosji i Iranu oraz właśnie niechęć sił Asada do obrony reżimu.

Według niepotwierdzonych do końca informacji prezydent Turcji Erdogan miał podjąć dyskretną akcję dyplomatyczną polegającą na uzyskaniu zgody Moskwy i Teheranu na obalenie syryjskiej władzy przez siły opozycyjne. Dotychczasowi sprzymierzeńcy Asada poszli z Ankarą na ten układ, co przyczyniło się do bezkrwawego obalenia Asada.

