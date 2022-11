Zaskakujące słowa Józefa Orła: Interesem Ziobry nie jest już interes kraju

W rozmowie z Interią Orzeł stwierdził, że Zbigniew Ziobro miał rację w przeszłości, gdy krytykował decyzję Mateusza Morawieckiego, gdy ten się zgodził powiązać kwestię wypłaty finansów unijnych z kwestią praworządności.

Zdaniem byłego posła problem z szefem Solidarnej Polski jest taki, że ma on dobre diagnozy, tylko "odpowiedzialności żadnej".

– Teraz uważa, że nie należy ustępować wobec KE, ale nie pokazuje, jak wyjść z sytuacji bez unijnej "kasy". Być może ma jakiś świetny program, ale wstydzi się go pokazać, a media go o to nie pytają – dodaje.

Jego zdaniem głównym blokującym środki są Berlin z Brukselą, ale po polskiej stronie wskazał właśnie na ministra sprawiedliwości.

Orzeł: To nie jest interes kraju

Szef Ronina podkreśla, że sam nie potrafiłby współpracować z Solidarną Polską. Wskazuje jednak, że partia Ziobry też jes w trudnej sytuacji.

- Nie za bardzo może głosować przeciwko rządowi, bo jeśli to zrobi, to albo dostanie mało miejsc na listach PiS, w dodatku słabych, albo nie dostanie ich wcale. W efekcie w następnej kadencji ziobryści stracą znaczenie. Widać, że interesem Ziobry nie jest już interes kraju, tylko interes jego partii. On buduje swoją pozycję na tym, że Kaczyński kiedyś odejdzie na emeryturę, a on powalczy o przywództwo w Zjednoczonej Prawicy – ocenia Józef Orzeł.

Jego zdaniem Zjednoczona Prawica może rozpaść się na dwie partie – Mateusza Morawieckiego oraz Zbigniewa Ziobry. Orzeł podkreśla, że koalicja "nie może gnić" przez najbliższy rok, a konflikt między premierem i ministrem sprawiedliwości powinien zostać rozwiązany jak najszybciej, gdyż Polska potrzebuje unijnych pieniędzy. – On teraz walczy o polityczne życie, ale robi to w sposób, który Polsce niczego nie przynosi – stwierdził rozmówca portalu Interia.pl.

