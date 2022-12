Prezes PZPN: Skupmy się na meczu, a nie na dyskusji

Mimo przegranej z Argentyną 0:2 w ostatnim meczu grupowym, Polacy awansowali do fazy pucharowej mistrzostw świata 2022 w Katarze. Ostatni raz ta sztuka udała się "biało-czerwonym" w 1986 roku w Meksyku.

Mieszane uczucia budzi styl gry podopiecznych trenera Czesława Michniewicza. Eksperci wytykają Polakom brak pomysłu, wiele strat oraz zbyt łatwe pozbywanie się piłki.

Przyszłość selekcjonera

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, które wskazują, że dzięki awansowi reprezentacji Polski do fazy pucharowej mundialu w Katarze, PZPN automatycznie przedłużył kontrakt z selekcjonerem Michniewiczem przynajmniej do końca eliminacji mistrzostw Europy 2024. Do sprawy odniósł się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej we wpisie na portalu społecznościowym Twitter.

"Jutro najważniejszy mecz reprezentacji Polski od lat. Francja to mistrz świata, ale nie poddajemy się. Dlatego skupmy się na meczu, a nie na dyskusji o przyszłości selekcjonera. Wiem, jakie są zapisy w umowie i na rozmowy o nich przyjdzie czas po mundialu. Teraz wszyscy dopingujmy" – napisał w sobotę Cezary Kulesza.

Polska – Francja

Trener Czesław Michniewicz wystąpił na konferencji prasowej przed meczem z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata 2022. – Szukałem i nie znalazłem słabych stron u Francuzów. Myślę, że Francja jest na podobnym poziomie co Argentyna, ale ma jeszcze więcej indywidualności. To będzie inny mecz, bo inne napięcia towarzyszą rywalizacji w grupie, gdzie celem nadrzędnym jest awans do kolejnej fazy. Teraz to już być albo nie być na mistrzostwach – ocenił selekcjoner reprezentacji Polski.

Szkoleniowiec stwierdził, iż jego zespół zrobi wszystko, by strzelić gola w starciu z drużyną Francji. Zwrócił także uwagę na to, że "trójkolorowi" przegrali już na turnieju w Katarze – z Tunezją.

Mecz Polska – Francja odbędzie się w najbliższą niedzielę, 4 grudnia o godz. 16:00 czasu polskiego.

