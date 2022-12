Morawiecki: Możliwe, że pierwsze sztuki Abramsów dotrą do nas już w przyszłym roku

Premier napisał na swoim koncie na Facebooku, że rząd podejmuje działania w zakresie przyśpieszenia dostaw.

"Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak jest w trakcie negocjacji ze stroną amerykańską i możliwe, że pierwsze sztuki Abramsów dotrą do nas już w przyszłym roku" – czytamy.

Dodatkowe czołgi Abrams

We wtorek wieczorem na profilu Błaszczaka na Twitterze pojawił się wpis dotyczący nowego zakupu dla polskiej armii. Minister obrony narodowej poinformował, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce dodatkowych czołgów Abrams. Jak podkreślił minister, jest to kolejny krok na drodze do znacznego zwiększenia siły militarnej naszego kraju.

"Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją. Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023r. Silne wojsko to bezpieczna Polska" – napisał na Twitterze Błaszczak.

Kolejna umowa

W marcu 2022 r. Kongres USA wydał zgodę na sprzedaż czołgów Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,75 mld dolarów netto

W kwietniu wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup amerykańskich wozów. Do Polski ma trafić 250 czołgów M1A2 Abrams w ich najnowszej konfiguracji wraz ze sprzętem towarzyszącym i pakietem szkoleniowym. Wersja SEPv3 zakupiona przez Polskę ma specyfikację tożsamą ze sprzętem używanym przez siły zbrojne USA.

Czołgi Abrams SEPv3 wyposażone są w najnowocześniejsze systemy komunikacji, pozycjonowania wozu i zarządzania walką. Zakupione czołgi będą służyć głównie w 18 Dywizji Zmechanizowanej.

