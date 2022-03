Amerykanie sprzedadzą Polsce czołgi. Jest zgoda Kongresu

Na zakup amerykańskich czołgów Polska ma wyda 23,5 mld zł. Dotychczas brakowało jednak finalnej zgody Kongresu USA. 18 lutego wstępną zgodę wydał Departament Stanu.

Czołgi Abrams trafią do Polski

Teraz również Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To kluczowa decyzja otwierająca drogę do transakcji i dozbrojenia Wojska Polskiego w amerykańskie czołgi. MInister Mariusz Błaszczak przyznał, że to najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat.

„Wojsko Polskie się wzmacnia! Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat” – napisał Błaszczak na Twitterze.

Ustawa o obronie ojczyzny

W ostatnim czasie Polska intensyfikuje działania na rzecz rozbudowy sił zbrojnych. W czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że projekt ustawy o obronie ojczyzny będzie przyjęty prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że do projektu zostanie dołączona poprawka zwiększająca wydatki na obronność do 3 proc. PKB już w 2023 r.

Mariusz Błaszczak jest zdania, że jest szansa na przegłosowanie ustawy o obronie ojczyzny jednomyślnie przez cały parlament. – Projekt ustawy o obronie ojczyzny, który widać w sondażach, jest popierany przez ponad 70% Polaków, za co bardzo serdecznie dziękuję – powiedział.

– Nasz projekt ustawy zakłada, że trzonem armii będzie wojsko zawodowe. Chcemy doprowadzić do tego, żeby Wojsko Polskie liczyło 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Doprowadzimy do tego poprzez cały katalog zachęt do tego, żeby służyć w Wojsku Polskim – poinformował Mariusz Błaszczak.

