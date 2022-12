Macierewicz: Opozycja wspiera Niemcy w ataku na Polskę

– Trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że z Polski "odpływają pieniądze" z KPO. One są bezprawnie przetrzymywane przez Komisję Europejską – powiedział w Polskim Radiu 24 były szef MON Antoni Macierewicz, pytany o nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym i to, czy Polska jest o krok od otrzymania środków z KPO.

Polityk uważa, że do wypłatę próbuje zablokować opozycja. – Próbuje to legalizować opozycja, która robi wszystko, żeby Polska nie otrzymała pieniędzy, która wspiera Niemcy atakujące w tej sprawie Polskę. To jest bardzo niebezpieczny atak. Oczywiście, nie aż tak niebezpieczny jak to, co Rosja robi z Ukrainą, ale to atak na Polskę, skandaliczny, niedopuszczalny. To nie jest tak, że pieniądze z KPO nam odpływają. One są nam kradzione, z tego trzeba zadawać sobie sprawę – wskazał.

Macierewicz: Trzeba poprawić istotne braki

Gość PR24 przypomniał, że projekt PiS krytycznie ocenili zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i I Prezes SN Małgorzata Manowska. – Tam są bardzo istotne braki, które muszą zostać zmienione, które muszą zostać przedyskutowane i po ich rozstrzygnięciu, gdy ta ustawa będzie konstytucyjna, mam nadzieję, że zostanie przyjęta, ale musi być zgodna z konstytucją – wskazał.

– Nie może być tak, żeby Polska miała narzucone bezprawie – podkreślił Antoni Macierewicz. – Trzeba tę ustawę tak przekształcić, by ona była zgodna z prawem. Powiedziałem dokładnie to samo: wszyscy się zgadzamy, a praca w tej sprawie trwa. Sejm jest, o ile się nie mylę, zwołany na 11 stycznia 2023 i wtedy, mam nadzieję, ta ustawa będzie mogła być przyjęta, po jej dopracowaniu – mówił były szef MON.

Czytaj też:

Sondaż: Kto odpowiada za brak pieniędzy z KPO?