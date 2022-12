Czy Kongregacja Nauki Wiary zostanie oddana w postępowe ręce?

Przed kilkoma dniami w mediach katolickich tradycjonalistów pojawiła się informacja, że nowym prefektem ma zostać postępowy niemiecki biskup Heiner Wilmer. Zapowiadano nawet, że decyzja ta zostanie ogłoszona już 19 grudnia br. Do dziś nie stało się to, co nie oznacza oczywiście Wilmer nie jest - lub przynajmniej nie był - brany pod uwagę.

Czy jest możliwe, że tradycjonaliści wypuścili tego rodzaju medialnego balona po to by wpłynąć na procesy decyzyjne w Stolicy Apostolskiej? Tak, jest to możliwe. Jest równie, a może nawet bardziej prawdopodobne, że informacja ta została z jakichś względów udostępniona dziennikarzom przez kogoś bliskiego papieżowi.