Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oskarżył państwa zachodnie o dokonywanie "prowokacji” w trakcie wojny Rosji z Ukrainą. Według tureckiego przywódcy. ani Unia Europejska ani Stany Zjednoczone nie próbowały mediować na rzecz pokoju, a jedynie podsycają działania wojenne obu stron. Według Erdogana, jedynym państwem działającym na rzecz zawieszenia broni jest Turcja.

Szokujące słowa Erdogana

Prezydent Turcji podzielił się swoją szokującą tezą na spotkaniu z młodzieżą w prowincji Erzurum. Jego słowa są cytowane przez państwową agencję informacyjną Anadolu. Erdogan argumentował, że dzięki mediacji Turcji możliwe było zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „korytarza zbożowego” na Morzu Czarnym.

– Niestety, Zachód zaangażował się tylko w prowokacje i nie podjął wysiłków, by stać się mediatorem w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Turcja przyjęła rolę mediatora w 2022 roku i udało jej się uruchomić Czarnomorski Korytarz Zbożowy – powiedział turecki polityk.

Erdogan zauważył, że do Europy trafiło ok. 44 proc. zboża eksportowanego z Ukrainy, do Turcji - 16 proc., a krajów afrykańskich - 14 proc. Polityk dodał, że Turcja wraz z Rosją będzie szukać sposobów na eksport nawozów, zaznaczając, że ten problem jest „najbardziej stresującą częścią” kontaktów z Ukrainą i Rosją.

Umowa zbożowa

22 lipca Ukraina i Rosja, za pośrednictwem Turcji, podpisały odrębne umowy z ONZ w sprawie eksportu ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne z trzech ukraińskich portów.

29 października Rosja ogłosiła, że zawiesza udział w realizacji porozumienia. Jednak ONZ, Turcja i Ukraina zadeklarowały, że będą nadal eksportować żywność pomimo decyzji Rosji. Już 2 listopada Rosja wróciła do wypełniania zobowiązań wynikających z „porozumienia zbożowego”.

17 listopada realizacja „inicjatywy zbożowej” została przedłużona o kolejne 120 dni. ONZ i Turcja pozostały gwarantami jego realizacji. Jednak Rosja stwarza sztuczne ograniczenia dla bezpiecznego eksportu, przez co wydłuża się kolejka do kontroli statków na Bosforze.

Od momentu uruchomienia „korytarza zbożowego” 1 sierpnia, 558 statków opuściło porty czarnomorskie, eksportując 14 mln ton ukraińskiej żywności do krajów Azji, Europy i Afryki.

