Będzie kolejne spotkanie z Ziobrą? Szynkowski vel Sęk: To decyzja premiera

W środę po godzinie 13.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęło się spotkanie premiera z politykami koalicyjnej Solidarnej Polski. Głównym tematem dyskusji był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Po zakończeniu spotkania z dziennikarzami spotkał się rzecznik rządu Piotr Müller oraz minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak powiedział Müller, w trakcie rozmów obie strony "przedstawiły różnice zdań". Według rzecznika rządu, między obiema stronami jest zrozumienie dla wagi odblokowania środków z KPO, ale także są i różnice dotyczące "kwestii związanej z samą legislacją i ustawą" o Sądzie Najwyższym.

Szynkowski vel Sęk: Potrzeba dalszych rozmów

Biorący udział w spotkaniu z politykami Solidarnej Polski Szymon Szynkowski vel Sęk również zabrał głos podczas briefingu prasowego przed siedzibą KPRM. Minister ds. europejskich podkreślił, że "kolejne konsultacje pokazują sens prowadzenia rozmów nie tylko o tym projekcie ustawy".

– Jak w kryzysie geopolitycznym, w którym znalazła się cała Europa, powinien odnaleźć się nasz kraj i jakie środki zaradcze w związku z powyższym powinny zostać pilnie podjęte, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał naszej obecności w Unii Europejskiej – powiedział.

Minister stwierdził, że nie ulega żadnej wątpliwości, iż w obecnej sytuacji rząd powinien zrobić wszystko, aby uzyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

– Rząd powinien podjąć wszelkie starania, żeby wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków finansowych, które mogą służyć wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa – wskazał.

Polityk zapowiedział także dalsze konsultacje z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy będą kolejne spotkania z Solidarną Polską?

– To jest decyzja pana premiera, który zaprosił tutaj pana ministra Ziobrę oraz posłów Solidarnej Polski na to spotkanie, także to jest pytanie do pana premiera – odpowiedział Szynkowski vel Sęk.

