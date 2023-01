Papież Franciszek: Zdrowie to nie dobro luksusowe

– Pragnę podziękować wam za wasz wysiłek oraz oddanie, zwłaszcza kiedy są one ukryte. Pracownicy służby zdrowia w ciągu ostatnich trzech lat przeżyli bardzo wyjątkowe doświadczenie, ciężkie do wyobrażenia, czyli doświadczenie pandemii – mówił papież, zwracając się do osób posługujących jako technicy medyczni w dziedzinach radiologii, rehabilitacji oraz prewencji.

Jak poinformowała w poniedziałek Katolicka Agencja Informacyjna, przedstawiciele włoskiej federacji wyżej wymienionych zawodów zostali przyjęci przez Ojca Świętego na audiencji.

Franciszek wskazał, że "dobre spojrzenie" na sprawy zdrowia "wypływa z przyjęcia kultury opieki nad osobą w miejsce kultury odrzucenia".

"Zdrowie to nie dobro luksusowe!"

– Drodzy przyjaciele, wasza profesja rodzi się z wyboru dotyczącego wartości. Poprzez waszą posługę przykładacie rękę do "podnoszenia i rehabilitowania" waszych podopiecznych, pamiętając, że po pierwsze – są to osoby. W centrum musi zawsze stać właśnie osoba ze wszystkimi jej wymiarami, także tym duchowym: zjednoczona całość, w której w harmonii trwają elementy biologiczne i duchowe, kulturowe i relacyjne, planowe i środowiskowe bytu ludzkiego w ciągu życia – podkreślił papież.

Wyjaśnił także, że zasada, stojąca u podstaw konstytucji etycznej, "wskazuje drogę oraz pozwala nie ulegać bezpłodnym efektywnościom czy chłodnemu stosowaniu protokołów". – Chorzy pozostają osobami potrzebującymi, by wziąć je w opiekę i by poczuły się wzięte w opiekę. Dlatego ważnym jest wejść z nimi w relację z człowieczeństwem oraz empatią. Co prawda, z wysokim poziomem profesjonalizmu – tak, to prawda – ale też z człowieczeństwem oraz empatią – powiedział.

Franciszek dodał, iż takie spojrzenie na osobę ostatecznie powinno dotyczyć każdego, bez wyjątku. – Ale także wy, profesjonaliści z dziedziny służby zdrowia, jesteście osobami i potrzebujecie, żeby ktoś się wami zajmował poprzez uznanie dla waszej posługi, dbanie o odpowiednie warunki pracy oraz zaangażowanie właściwej liczby osób, aby uszanować prawo wszystkich ludzi do zdrowia – zaznaczył Ojciec Święty. – Każdy kraj powinien podejmować starania w celu znalezienia strategii i środków, aby każdy człowiek miał zagwarantowany dostęp do opieki i podstawowe prawo do zdrowia. Zdrowie to nie dobro luksusowe! Świat odrzucający chorych, niewspierający osób niezdolnych do opłacenia leczenia jest światem cynicznym, bez przyszłości. Zawsze o tym pamiętajmy: zdrowie to nie dobro luksusowe, ono jest dla wszystkich – oznajmił.

