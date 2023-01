Argentyna: Biskupi wzywają do uroczystych obchodów 10. rocznicy wyboru papieża Franciszka

Zachęcono, aby w tym czasie we wszystkich diecezjach wspominać "z radością i zapałem" tamto wydarzenie. Oświadczenie w tej sprawie podpisali przewodniczący CEA abp Oscar Vicente Ojea i sekretarz generalny bp Alberto Germán Bochatey.

Wezwanie biskupów

Dokument przypomina, iż "13 marca minie 10 lat niezmiernej radości, która napełniła nasze serca, gdy brat naszego episkopatu argentyńskiego został wybrany na następcę św. Piotra Apostoła". Jest to okazja do dziękczynienia, która "wzywa nasz święty wierny Lud Boży do wspólnego odnowienia uczucia miłości do papieża Franciszka" – napisali biskupi. Zwrócili uwagę, że "to głębokie uczucie podzielają nie tylko ci, którzy uważają się za członków Kościoła katolickiego, lecz także wielka liczba osób, wierzących i niewierzących, które doceniają jego [papieża] przywództwo w tym zglobalizowanym świecie".

W tej sytuacji Komisja Wykonawcza episkopatu zaproponowała, aby między sobotą 11. a niedzielą 19. marca (dniem, w którym nowy papież rozpoczął swą posługę Piotrową) "cały Kościół pielgrzymujący w Argentynie świętował z radością i zapałem tę szczególną rocznicę". Jest to okazja do okazania "z radością i wiarą naszego przywiązania i wdzięczności do nauczania Biskupa Rzymu, który przewodniczy Kościołowi w miłości" – stwierdzili biskupi.

Zachęcili do odprawienia w parafiach, katedrach i sanktuariach maryjnych dziękczynnych Mszy świętych oraz do ponowienia radosnych modlitw za Franciszka i za jego posługę Piotrową. Wezwali biskupów, aby tam, gdzie jest to możliwe i stosownie do warunków miejscowych diecezje przygotowały ponadto specjalne uroczystości rocznicowe z osobistym lub wirtualnym udziałem wiernych.

"Oby zechciał Bóg, abyśmy mogli wykorzystać ten gest dziękczynienia do odnowienia swej wierności Duchowi, który znaczy historię dzięki działalności duszpasterskiej papieża Franciszka" – zakończyła swe oświadczenie-wezwanie Komisja Wykonawcza CEA.

