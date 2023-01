Neointegryzm kard. Kaspera

Tak i nie! Nie, bo zapewne jest wielu ludzi, których Bóg do Nieba zabiera od razu i Kościół nie zabrania w to wierzyć również w indywidualnych przypadkach. Natomiast na publiczny kult świętych należy istotnie czekać. Święty Ignacy Loyola bardzo przekonująco odradzał porównywanie żyjących do największych ludzi przeszłości.