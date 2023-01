Davos. Prezes EBC apeluje, by rządy nie luzowały polityki fiskalnej

Czołowi decydenci stwierdzili w piątek w Davos, że perspektywy dla światowej gospodarki uległy poprawie, ale wciąż pozostaje wiele wyzwań.

W trakcie zjazdu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oprócz klasycznej agendy biznesowej i "walki o klimat" sporo miejsca poświęcono kwestii inflacji. Podczas zjazdu odbyły się liczne panele tematyczne. Wśród zaproszonych gości standardowo byli nie tylko czołowi politycy z wielu państw, ale także liderzy wielkich ponadnarodowych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.

W Davos jest m.in. szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva. Jak podają branżowe media, w swoim wystąpieniu powiedziała, że sytuacja gospodarcza na świecie jest mniej zła, "niż obawialiśmy się kilka miesięcy temu". Zaznaczyła jednocześnie, że najbliższa aktualizacja prognoz MFW nie wykaże wyraźniej poprawy.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde powiedziała, że EBC będzie utrzymywać wysokie stopy procentowe, dopóki inflacja nie zostanie zwalczona. Jak dodała, kluczowi gracze w gospodarce przechodzą obecnie z "trybu obrony" do "trybu konkurencji".

Prezes EBC powiedziała, że szybszy wzrost Chin w 2023 roku może umocnić presję inflacyjną na rynkach towarowych. Drugim czynnikiem, przed którym ostrzegła jest utrzymujący się wysoki poziom wydatków publicznych w celu złagodzenia kosztów życia w Europie.

Lagarde apelowała do polityków, aby nie przeciwdziałali efektowi zacieśnienia polityki pieniężnej luźną polityką fiskalną. – Nie chcemy być zmuszani do robienia więcej, niż jest to konieczne – powiedziała, odnosząc się do poziomu stóp procentowych, które były już kilkukrotnie podnoszone w ubiegłym toku.

Członkowie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zaczynają rozważać spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych do 25 punktów bazowych od marca – poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na anonimowe źródła w EBC.

