"Zjedz kanapkę". Czarzasty zdenerwował posłankę Polski 2050

Politycy z różnych ugrupowań komentowali na antenie Polsat News pomysł stworzenia jednej listy wyborczej opozycji. Po ostatnich wystąpieniach liderów Lewicy, Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej wydaje się, że pomysł ten jest coraz mniej realny.

Czarzasty kontra Hennig-Kloska

– Zmiana władzy w Polsce jest konieczna – tłumaczyła w trakcie programu poseł Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska, podkreślając, że jej ugrupowanie "chce rozwiązywać problemy obywateli".

– To jest tak, że naprawdę wszystko już było, złapmy do tego dystans – mówił natomiast lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Mówisz, że są nowi ludzie na sali, tam u was w partii – stwierdził następnie polityk, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Hennig-Kloski, na temat nowych twarzy na polskiej scene politycznej, które do Sejmu może wprowadzić właśnie Polska 2050.

Kiedy posłanka zaczęła odpowiadać Czarzastemu, polityk przerwał jej słowami: "Ale ja cie nie atakuję, zjedz kanapkę".

– Nie traktuj mnie jak dziewczynkę w przedszkolu – odpowiedziała mu zdenerwowana polityk. – To jest bez sensu, ta ciągła agresja – podsumował wymianę zdań Czarzasty.

Hennig-Kloska: Polska 2050 szykuje się do samodzielnego startu

W piątek Hennig-Kloska przekonywała na antenie Radia ZET, że Polska 2050 będzie gotowa do samodzielnego startu w jesiennych wyborach parlamentarnych.

– Cały czas szykujemy się do samodzielnego startu i do tego będziemy gotowi – wskazała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Poseł podkreśliła również, że jej formacja jest "atakowana z każdej strony". – Zaczęliśmy rok od ataków PiS, teraz atakuje nas PO – mówiła Hennig-Kloska, odnosząc się do krytyki, jaka spadła na Polskę 2050 po tym, jak ta wyłamała się z frontu opozycji i zagłosowała przeciw noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.

– Jeszcze kilka dni przed czołowe postacie PO i PSL u pani w programie mówili, że trzeba przeciwstawiać się szantażom Kaczyńskiego i trzeba głosować przeciwko ustawie o SN, która cementuje chaos Ziobry w sądownictwie – tłumaczyła poseł.

