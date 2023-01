Meller ostro o Niemcach: Nóż się w kieszeni otwiera

Po zakończeniu spotkania w Ramstein, Berlin wciąż nie podjął decyzji ws. przekazania czołgów dla Kijowa. Polska jest wśród krajów, które są gotowe przekazać swój sprzęt Ukrainie, jednak zgodę na to muszą wyrazić Niemcy. W rozmowie z "Bild am Sontag" niemiecki minister obrony podkreślił, że Berlin prowadzi w tej sprawie "ścisły dialog" ze swoimi międzynarodowymi partnerami, przede wszystkim z USA.

Pistorius przypomniał też, że zlecił inwentaryzację niemieckich czołgów, tak, aby w momencie podjęcia decyzji, mogły one zostać jak najszybciej przetransportowane na Ukrainę. Polityk zapowiedział także wizytę w Kijowie. Jak poinformował, chce odwiedzić stolicę Ukrainy w ciągu najbliższych czterech tygodni".

Meller: Wyglądają, jakby czekali na powrót interesów z Rosją

Do postawy Niemiec w nowym odcinku swojego programu "Drugie Śniadanie Mellera" odniósł się dziennikarz Marcin Meller. Ocenił, że polityka Berlina jest dalece niezrozumiała "nawet wśród ludzi nieżywiących fobii antyniemieckich". – Na to, co Niemcy odwalają, otwiera się nóż w kieszeni – powiedział komentator.

– Wygląda to tak, jakby całe lobby rosyjsko-niemieckie stało już w blokach startowych, czekało aż Ukraińcy się uspokoją i znowu będzie można robić interesy z Putinem – stwierdził. Przywołał wypowiedź kanclerza Niemiec Olafa Scholza na temat rzekomej rozmowy z Polakami podczas joggingu i określił to jako "kretyńską opowieść". – Budzą się we mnie bardzo złe emocje, kiedy patrzę na to, co Niemcy robią ws. Ukrainy – podsumował.

Morawiecki o dostawach czołgów dla Ukrainy

Postawę Berlina w kwestii dostarczenia Kijowowi sprzętu wojskowego skomentował w rozmowie z PAP premier Mateusz Morawiecki.

– Skoro minister Pistorius zaprzecza, że Niemcy blokują dostawę czołgów na Ukrainę, to chciałbym usłyszeć jasną deklarację, że Berlin popiera ich wysłanie. Jak również, że Niemcy rozważają dołączenie do koalicji państw, które wyślą Leopardy na Ukrainę – mówił szef polskiego rządu.

– Wojna toczy się tu i teraz. Ukraińskim obrońcom Europy czołgi potrzebne są natychmiast. Niemcy chcą je zatrzymać w magazynach aż do momentu, kiedy Rosja pobije Ukrainę i zapuka do Berlina? – dodał Morawiecki.

