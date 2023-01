Rosyjska propaganda państwowa bezustannie przekonuje obywateli kraju, że "specjalna operacja" jest konieczna, ponieważ NATO zbliża się do granic. W mediach jako największy wróg pokazywana jest nie tyle sama Ukraina, co Stany Zjednoczone, które według głównego przekazu sterują innymi państwami.

Dziennikarka Julia Davis, która otrzymała zakaz wjazdu do Rosji, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę uważnie analizuje przekaz kremlowskiej propagandy. Teraz umieściła na Twitterze najnowszy fragment programu Władimira Sołowiowa.

Propagandyści o ataku na USA. Kogo chcieliby oszczędzić?

Szefowa stacji RT, Margarita Simonjan, opowiadała, że była na wczasach w Soczi. Jak stwierdziła, w rozmowach z bliskimi i przyjaciółmi powtarzały się pytania o przyszłość Rosji. "Co dalej? Jak to się skończy?" – zastanawiała się Simonjan, nawiązując do trwającej wojny. Jej zdaniem zbyt długo ignorowano agresywne zachowania Zachodu wobec Rosji.

Zasugerowała, że Federacja Rosyjska nie prowadzi wojny z Ukraińcami i Wołodymyrem Zełenskim, ale z USA. Mówiła także o realnym zagrożeniu nuklearnym i "kryzysie kubańskim 2.0".

Inny z gości obecnych w studiu, amerykanista, snuł wizję "kuli do wyburzania", która zniszczy USA. Ekspert stwierdził, że to zły scenariusz, jednak nie można go w zupełności wykluczyć. W tym kontekście wspomniał o jednym Amerykaninie, który powinien ocaleć. Chodzi o Tuckera Carlsona z Fox News. Prezenter i komentator jest uznawany przez niektórych za sympatyka rosyjskiego reżimu. Wypowiedzi Carlsona bywają cytowane przez państwową telewizję Rossija 1.

Szef komisji obrony w rosyjskiej Dumie wprost zachęcał do uderzenia na Zachód. – Proponuję uderzyć w nich z całą siłą, bez zawahania – powiedział Andriej Kartapołow. Jego zdaniem obecne wydarzenia to "preludium do trzeciej wojny światowej". – Zachód przegra ją tak samo, jak przegrał drugą wojnę światową – ocenił, nawiązując do najważniejszego dla Rosjan wydarzenia historycznego, jakim było "zwycięstwo nad faszyzmem".

