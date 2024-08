Podlaski patriotyzm czyli, "PKP" w akcji

Podlaski Klub Patriotyczny (PKP) na mapie organizacji działających na Podlasiu zagościł w 2022 roku. Sama fundacja „Prosto z mostu”, która jest jego inicjatorem w tym roku świętuje już 10-lecie swojego istnienia. Pomimo, że siedzibę ma w Krakowie, na Podlasiu jest aktywna od wielu lat. O to, dlaczego tak się dzieje oraz jakie są bieżące działania PKP, zapytaliśmy prezesa fundacji, dr. Krzysztofa Tenerowicza.

DoRzeczy.pl: Fundacja Prosto z mostu ma siedzibę w Krakowie. Skąd zatem taka aktywność na Podlasiu?

Dr Krzysztof Tenerowicz: Od początku istnienia czyli od 10 lat filarami naszej działalności są m.in. edukacja historyczno- kulturalna czy też działalność medialna. W dzisiejszych czasach są one ze sobą nierozerwalnie związane. By skutecznie realizować nasze działania budowaliśmy zaplecze w postaci portalu, później portali, profile w mediach społecznościowych, podejmowaliśmy także aktywność edukacyjną czy szkoleniową. Z każdym rokiem staramy się profesjonalizować nasze działania, zyskiwać dla nich wsparcie instytucjonalne i logistyczne. To co się nie zmieniało to fakt, że duża część naszych sympatyków pochodziła z Podlasia. Chętnie i aktywnie włączali się oni w nasze działania. Co prawda fundacje nie mają członków, ale liczba osób będących współpracownikami czy też sympatykami, a pochodząca z Podlasia czy też Suwalszczyzny, podkreślam tę różnicę celowo bo koleżanki i koledzy nauczyli mnie, ze Podlasie i Suwalszczyzna to nie jest to samo (śmiech) sprawiła, ze podjęliśmy decyzję o powstaniu PKP właśnie w Białymstoku.

Jakie są korzyści z istnienia PKP dla fundacji, a jakie dla Podlasia?

Dla nas to oparcie logistyczne dla realizowanych projektów statutowych. Możliwość szkolenia kadr, poszerzania grona współpracowników, profesjonalizacji działań. Dzisiaj oczywiście sporo rzeczy można realizować „zdalnie” czy na odległość, jednak posiadanie lokalu, w którym można spokojnie popracować, spotkać się czy najzwyczajniej w świecie wypić kawę i podyskutować, jest niewątpliwie dużym atutem. Dzięki PKP projekty takie jak np. portal ToHistoria.pl mają ciąg dalszy. Są realizowane przez naszych współpracowników społecznie, w oparciu właśnie o istniejący lokal. Podobnie sytuacja wygląda z cyklem „Fakty, ludzie, historia”, w ramach którego publikujemy materiały tematyczne poszerzające wiedzę o Podlasiu. Tutaj też przygotowujemy inne statutowe działania fundacji jak te w rodzaju Ogólnopolskiej Młodzieżowej Akademii Medialnej. Co oczywiste w lokalu odbywają się także spotkania poświęcone historii, kulturze, edukacji czy też geopolityce.

Jak wyglądają Wasze relacje z innymi organizacjami pozarządowymi?

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym. Jeśli ma tylko podobne cele w postaci działalności na rzecz edukacji, historii czy działalności patriotycznej, jesteśmy otwarci na kooperację. Dowodem na to są np. relacje z przedstawicielami Fundacji „Przyszłość Podlasia” czy miejscowym TG „Sokół”. Czasem wręcz śmieję się, że jesteśmy zbyt otwarci bo niektórzy współpracownicy „uciekają nam” do innych organizacji. Tak już na serio, nie mamy z tym problemu, a wręcz nas to cieszy bowiem w ten sposób budujemy prawdziwie społeczeństwo obywatelskie. Trzeba uczciwie przyznać, ze coraz mniej młodych osób chce się włączać w działalność III sektora, a chociaż my akurat sobie z tym radzimy, to każdy chętny jest wręcz na wagę złota.

Jeśli ktoś nas czyta i chciałby do Was dołączyć, to co powinien zrobić?

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wystarczy wysłać maila na adres: [email protected] i napisać, jaki rodzaj działalności chętnego interesuje. Zapraszamy też na nasze spotkania w lokalu przy ul. Jurowieckiej 30A/2 w Białymstoku. W tym miejscu warto i wręcz należy podkreślić, że powstanie Podlaskiego Klubu Patriotycznego było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

Jakie macie plany na przyszłość?

Planów mamy dużo, wszystko zależy jednak od możliwości finansowych i ludzkich. Aktualnie, poza wymienionymi wcześniej inicjatywami, tworzymy biblioteczkę z książkami ale też czasopismami dotyczącymi tematyki historycznej, edukacyjnej i społecznej. Staramy się także upamiętniać bohaterów walki o niepodległość. Po ostatnim, sierpniowym spotkaniu Klubu składaliśmy wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy AK w Białymstoku. Pracujemy też nad nowym cyklem „filmowym”, w ramach którego chcemy przygotowywać krótkie filmiki prezentujące historię i teraźniejszość Podlasia. Mam nadzieję, ze te wszystkie działania spełnią nasze, a przede wszystkim środowiskowe oczekiwania. Być może do Białegostoku zawita też któryś z kolejnych zjazdów wspomnianej powyżej Ogólnopolskiej Młodzieżowej Akademii Medialnej. Jak widać, przed nami intensywna jesień i zima. Niezależnie od wszystkich wymienionych inicjatyw chcemy też zwiększać wiedzę współpracowników oraz sympatyków Fundacji na temat historii, edukacji czy patriotyzmu oraz profesjonalizować działania w tym zakresie. Mamy wieloletni plan działań i rozwoju ale wiemy, że działać trzeba systemowo i konsekwentnie. Lokal PKP w tym zakresie jest jednym z fundamentów naszego rozwoju.

Fundacja Prosto z mostu powstała w 2014 roku. Wśród realizowanych lub współorganizowanych przez nie inicjatyw były i są m.in. powstanie i prowadzenie portalu ToHistoria.pl, Ogólnopolska Młodzieżowa Akademia Medialna, kilka edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”, cykl debat „Dlaczego warto być Patriotą?”, kampania edukacyjna „Patriotyzm w naszej szkole” czy też liczne spotkania tematyczne.

Powstanie Podlaskiego Klubu Patriotycznego było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku. Lokal znajduje się w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 30A/2.