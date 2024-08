Ponad miliard odsłon wywiadu z Trumpem. Musk: Jest drogą do dobrobytu

W rozmowie na X, którą łącznie obejrzało ponad miliard osób, Elon Musk wyjaśnił, dlaczego w nadchodzących wyborach prezydenckcih udzielił swojego poparcia Donaldowi Trumpowi. – Jesteśmy na rozstaju dróg przeznaczenia obecnej cywilizacji... a Ty jesteś właściwą drogą – stwierdził.

Musk wyjaśnił również, że zawsze był „umiarkowanym demokratą", może "nieco lewicowym", ale jak dodał, "Demokraci posunęli się w lewicową skrajność". Musk namawiał także umiarkowanych oraz niezależnych wyborców, aby głosowali na Trumpa i skompletował byłego prezydenta. – Jesteś drogą do dobrobytu – ocenił. Miliarder dodał także, że że wiceprezydent Kamala Harris"jest przeciwieństwem Trumpa".

– Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że wcześniej nie byłem zbyt zaangażowany politycznie – powiedział Musk. – Próbują mnie przedstawić jako skrajnie prawicowego faceta, co jest absurdem, ponieważ ja lubię produkować pojazdy elektryczne, energię słoneczną i baterie, pomagając w ten sposób środowisku naturalnemu – dodał.

– Wspierałem Obamę, kiedyś stałem w kolejce przez sześć godzin, żeby uścisnąć jego dłoń, gdy kandydował na prezydenta – kontynuował Musk. – To nie jest tak, że jestem jakimś długoletnim i zagorzałym republikaninem. Właściwie nazwałbym siebie historycznie umiarkowanym Demokratą, ale teraz czuję, że naprawdę znaleźliśmy się w krytycznym momencie dla kraju – powiedział Musk.

– Myślę, że wiele osób myślało, że administracja Bidena będzie administracją umiarkowaną, ale tak nie jest. I będzie oczywiście jeszcze gorzej gdyby to Kamala została prezydentem – mówił. – Jej ojciec jest dosłownie marksistowskim ekonomistą. Możesz to znaleźć na Google. Nie zmyśliłem tego. Tak ona została wychowana – stwierdził. – Chcemy mieć pomyślną przyszłość a uważam, że jesteśmy właśnie w jej krytycznym momencie – dodał. – Kieruję to do ludzi, którzy należą do obozu umiarkowanego: uważam, że powinniście poprzeć Donalda Trumpa w wyborach na prezydenta – zakończył.

Czytaj też:

"Jeśli Harris zostanie prezydentem, nasz kraj nie przetrwa". Trump rozmawiał z MuskiemCzytaj też:

Trump udzielił wywiadu Muskowi. "Dogadanie się z Putinem byłoby dobre"