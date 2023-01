Sołowjow: Pistorius zostanie zapamiętany jako kretyn

– Berlin zostanie zniszczony, jeśli Niemcy będą kontynuowały dostawy broni dla ukraińskich nazistów – grzmiał na antenie państwowej telewizji Rossija 1 Władimir Sołowjow. Słowa te padły, gdy zaczęły docierać nieoficjalne informacje o tym, że Berlin jest coraz bliżej zgody na przekazanie Leopardów Ukrainie.

W nowszym występie Sołowjow także nie przebierał w słowach. Jego "popis" opublikował Francis Scarr, dziennikarz BBC. Naczelny propagandysta ponownie namawiał Rosję do uderzeń na Niemcy, aby "wiedzieli, jakich nowych nazistowskich przywódców wychowali i wynieśli do władzy (tłum. oryginalne)". Jego zdaniem nowy szef MON Niemiec Boris Pistorius zapisze się w historii jako "kretyn, który doprowadził Niemcy do zniszczenia". Podobnie jak Olaf Scholz oraz Annalena Baerbock.

– My jesteśmy agresorem? Przez osiem lat, wy dranie, dokarmialiście nazistowski reżim na Ukrainie. Przez osiem lat zabijaliście mieszkańców Donbasu. Przez osiem lat kłamaliście za pośrednictwem waszej "matki" Merkel. Nie widzieliście tragedii Donbasu, tragedii tamtejszych dzieci – argumentował propagandysta.

– Wy europejscy faryzeusze! Wy nazistowskie świnie! – grzmiał Sołowjow.

Leopardy dla Ukrainy. Scholz podjął decyzję

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Niemcy wyślą Kijowowi 14 ciężkich wozów bojowych.

Informacja o decyzji szefa niemieckiego rządu pojawiła się na stronie internetowej Bundestagu. Zgodnie z komunikatem, 14 czołgów, które pojadą na Ukrainę będzie pochodziło z rezerw Bundeswehry. Decyzja Scholza to "wynik intensywnych konsultacji, które odbyły się z najbliższymi europejskimi i międzynarodowymi partnerami Niemiec".

W wydanym komunikacie podkreślono, że decyzja obejmuje także zgodę dla innych państw, które chcą przekazać Leopardy Ukrainie. Tym samym Polska, Finlandia i inne państwa zgromadzone w koalicji sojuszników będą mogły wesprzeć walczącą z Rosjanami armię ukraińską.

– Ta decyzja jest zgodna z naszą dobrze znaną linią wspierania Ukrainy w miarę naszych możliwości. Działamy w ściśle skoordynowany i zgodny sposób na arenie międzynarodowej – przekazał Scholz w cytowanym oświadczeniu.

