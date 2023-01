Miedwiediew grozi Ukrainie. "Niedługo nie będzie dostępu do morza"

W środę prezydent Joe Biden poinformował, że USA dostarczą Ukrainie 31 czołgów Abrams wraz odpowiednim wsparciem logistycznym. Wcześniej kanclerz Niemiec Olaf Scholz przekazał, iż Berlin wyśle Ukraińcom 14 czołgów Leopard 2 A6 z rezerw Bundeswehry. Łącznie ze Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy na terytorium Ukrainy ma trafić 3 tys. pojazdów opancerzonych. Według ekspertów, nowy pakiet uzbrojenia powinien pomóc stronie ukraińskiej zmienić taktykę wojenną podczas walk z wojskami rosyjskimi.

– Ukraina nie zaczęła tej wojny. Jeżeli rosyjskie oddziały wrócą do Rosji – tam, gdzie powinny być – to ta wojna zakończy się nawet dziś. Wszyscy tego chcemy. Nie pozwolimy, żeby jedno państwo kradło ziemię innemu – powiedział amerykański przywódca na konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie.

Miedwiediew grozi: Nie będzie dostępu do morza

We wpisie na komunikatorze internetowym Telegram Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Ukraina chce "więcej czołgów, więcej pojazdów i więcej broni, a nawet samolotów i łodzi podwodnych". "Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania w postaci bulimii czy kompulsywnego objadania się uczucie głodu nie ma końca. Ciągle chcą jeść" — oznajmił były prezydent i były premier Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, cytowany przez portal Onet.pl. Tym samym polityk skomentował decyzje władz USA i Niemiec w sprawie dostaw sprzętu dla Ukrainy.

"Reżim kijowski niedługo nie będzie miał dostępu do morza. Będą musieli siedzieć w łodzi na środku Dniepru i uczyć się nieśmiertelnego »We all live in a yellow submarine«" — napisał Miedwiediew, nawiązując do utworu "The Beatles": "Yellow Submarine".

