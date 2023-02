PiS ma pytanie do Tuska: Kim jest Radosław Sikorski w tej układance?

W ubiegłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość postawiło szefowi PO Donaldowi Tuskowi 10 pytań dot. uzależniania Polski od Rosji w czasie, gdy był on premierem. Przez ostatnie dni politycy partii rządzącej publikowali pytania w sieci i organizowali poświęcone temu tematowi konferencje prasowe. Jak na razie szef Platformy nie odniósł się do sprawy.

Pytania dotyczą właśnie bezpieczeństwa – w różnych aspektach. Dlaczego kierowany przez Donalda Tuska rząd PO-PSL umorzył dług Gazpromowi? Dlaczego chciał sprzedać Rosjanom rafinerię Możejki, czy likwidował jednostki Wojska Polskiego na wschodzie? – oto niektóre z pytań.

Jest 11 pytanie. Dotyczy Sikorskiego

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej politycy PiS dołączyli do tego zestawu 11 pytanie dotyczące Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił Tomasz Poręba, Sikorski pełniąc funkcję ministra spraw zagranicznych był twarzą "radykalnego zbliżenia z Rosją".

– Ale to, co się dzieje teraz, co Radosław Sikorski mówi na temat Rosji, na temat sytuacji międzynarodowej w kontekście właśnie wojny na Ukrainie, to że jego wypowiedzi są cytowane natychmiast na Kremlu, są natychmiast powtarzane, multiplikowane przez propagandę rosyjską każe się bardzo poważnie zastanowić nad tym, kim jest Radosław Sikorski w tej układance. Skąd pochodzą jego dodatkowe środki, około 800 tysięcy euro dodatkowych, pozaparlamentarnych środków, które zarobił w ostatnich latach – powiedział Poręba na konferencji prasowej.

– I dlatego dzisiaj takie pytanie zadajemy, to jest pytanie jedenaste do tej listy dziesięciu pytań, które zadaliśmy 12 dni temu. Dzisiaj dodajemy pytanie jedenaste do Donalda Tuska: „Czy wie Pan, komu doradzał lub na czyją rzecz pracował Radosław Sikorski, wykazując około 800 tysięcy euro przychodów z tego tytułu?” – kontynuował polityk PiS.

Głośna wypowiedź Sikorskiego

Polska od pierwszych dni wojny wspiera Ukrainę w walce z Rosją. Warszawa udziela nie tylko pomocy politycznej, ale też wojskowej. Rządzący jasno deklarują, że suwerenność terytorialna Ukrainy musi być zachowana, a priorytetem dla całej Europy oraz krajów zachodnich powinno być pokonanie Rosji.

Tymczasem europoseł KO Radosław Sikorski w zaskakujący sposób wypowiedział się na temat postawy rządu co do niepodległości Ukrainy. "Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być" – taki cytat z wywiadu z byłym szefem MSZ opublikowało na Twitterze Radio Zet.

