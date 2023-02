Biały Dom: Pogwałcono suwerenność USA

Stany Zjednoczone od kilku dni śledzą balon zwiadowczy, który zdaniem Waszyngtonu należy do Chin.

– Rząd USA wykrył i śledzi balon szpiegowski na dużej wysokości, który znajduje się teraz nad kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi – poinformował stację NBC News rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder.

W piątek stacja CNN poinformowała o odwołaniu wizyty Antony'ego Blinkena do Chin. Jak wskazano, odwołanie rozmów oznacza początek nowej, znaczącej fazy napięć między Waszyngtonem a Pekinem.

Jean-Pierre: Pogwałcono suwerenność USA

Rzecznik Białego Domu Karine Jean-Pierre ocenia, że Chiny pogwałciły suwerenność USA. Jak dodała, prezydent Joe Biden zgadza się decyzją sekretarza stanu Antony'ego Blinkena ws. odwołania wizyty w Chinach.

– Nie jest odpowiednie, by sekretarz Blinken odbył podróż do ChRL w tym czasie. Odnotowujemy chińskie wyrazy ubolewania, ale obecność tego balonu w naszej przestrzeni powietrznej jest wyraźnym pogwałceniem naszej suwerenności, prawa międzynarodowego i to co się wydarzyło jest nie do przyjęcia – podkreśla Jean-Pierre.

Jednocześnie rzecznik oświadczyła, że prezydent Biden nie zdecydował się na zestrzelenie balonu, gdyż "zawsze stawia bezpieczeństwo Amerykanów na pierwszym miejscu". Biden miał zostać poinformowany we wtorek o locie balona. Jean-Pierre zapewnia, że obiekt nie powoduje zagrożenia dla obywateli USA, jednak "wszystkie karty są na stole".

Kolejne państwo na celowniku Chin?

W związku z obecnością obiektu nad terytorium USA, w pobliżu granicy z Kanadą, oraz informacjami, że balon mógł wcześniej przelecieć nad Kanadą, do MSZ w Ottawie wezwano ambasadora Chin Cong Peiwu.

Kanadyjskie władze nie podają szczegółów dotyczących spotkania. W komunikacie poinformowano jednak, że Ottawa "będzie dalej stanowczo wyrażać swoje stanowisko przedstawicielom Chin, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji".

