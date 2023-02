Ozdoba: Milczenie Tuska oznacza, że akceptuje praktyki Sikorskiego

DoRzeczy.pl: Złożył pan wniosek do CBA o kontrolę oświadczeń majątkowych europosła PO Radosława Sikorskiego. Co według pana budzi w nich zastrzeżenia?

Jacek Ozdoba: Już w grudniu skierowałem pismo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o zweryfikowanie dodatkowych źródeł zarobkowych Radosława Sikorskiego, w kontekście ewentualnie podejmowanych przez niego decyzji. Dziś uzupełniłem pismo do ABW w kontekście spotkania Sikorskiego z Ławrowem w listopadzie 2022 roku, bowiem podczas Sikorski mógł się znajdować na tej samej konferencji, otrzymując pieniądze od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dodatkowo należy zadać pytanie, czy Sir Bani Yas Forum jest wykorzystywane jako pośrednie wpływanie Federacji Rosyjskiej na politykę zachodnią. Zbyt mało wiemy o tym wydarzeniu, zbyt wielkie pieniądze tam płyną, żeby zostawić to bez reakcji.

W kuluarach Parlamentu Europejskiego coraz głośniej mówi się o tym, że działalność Sikorskiego może być problemem dla jego grupy politycznej. W Polsce natomiast wciąż nie mamy reakcji Donalda Tuska. Jest pan tym zaskoczony?

Uderzenie medialne w Radosława Sikorskiego to jest dla nich problem. Na jaw wychodzi prawda o jego działalności, a za tym pojawiają się liczne pytania i wątpliwości. Takie zachowanie jest obnażeniem hipokryzji Platformy Obywatelskiej. Dowiadujemy się, że jeden z czołowych polityków PO, de facto kreator polityki tej partii, może być powiązany z jednym z krajów, które nie przestrzegają praw człowieka. Dodatkowo po 24 lutego, po wybuchu wojny, tak bliska współpraca z krajem, który pomaga Rosji, gdzie oligarchowie przechowują swoje majątki, taka współpraca jest niedopuszczalna. Jak widać, Tusk nie chce zachować się jak mąż stanu, nie wyrzuca Sikorskiego z partii, przez co można stwierdzić, że akceptuje takie praktyki.

Radosław Sikorski jest brany pod uwagę jako szef MSZ po ewentualnym przejęciu władzy przez opozycję. Jak pan ocenia takie spekulacje?

Jeśli szefem MSZ miałby być człowiek, którego aktywność jest określana jako rosyjska dezinformacja i jest to pierwszy taki przypadek po 1989 roku, to znaczy, że będziemy mieli do czynienia z upadkiem państwa. Sikorski popełnił szereg błędów, nie był żadnym wybitnym politykiem, zaszkodził Polsce. Jeśli dalej miałby kierować MSZ, to powiem szczerze: szkoda mi Polski.

