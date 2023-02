Poseł PiS: Jeśli to jest program opozycji, to trzecia kadencja PiS się zbliża

Warszawa jest w grupie C40 Cities, czyli stu miast, które dążą do budowy "sprawiedliwych społeczności". W raporcie, jaki dla tej organizacji przygotowali badacze z Leeds, zarekomendowano radykalne kroki w celu – jak to określono – "ratowania klimatu".

W raporcie zaproponowano m.in. szereg drastycznych przymusowych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, autorzy postulują ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie "cel progresywny" lub "cel ambitny" – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Raport wywołał w Polsce duże kontrowersje. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z przemówienia Rafała Trzaskowskiego z Campusu Polska. Prezydent Warszawy zapowiedział realizację założeń zawartych w raporcie C40.

– Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej — mówił Trzaskowski.

Poseł PiS: To szaleństwo

Piotr Król z PiS skomentował raport organizacji i zapowiedź Rafała Trzaskowskiego. Jak stwierdził, są one "czystym szaleństwem".

– Tym bardziej, że tam jest plan taki progresywny i bardzo ambitny, czyli polegający na tym, że w ogóle mamy nie jeść mięsa. Ja nawet nie wiem, jak to starać się jakoś próbować zrozumieć. To zakrawa na jakieś szaleństwo, żeby mówić ludziom, co mają jeść – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24.

Poseł nie ma wątpliwości, że jeśli PO nie odetnie się w sposób wyraźny od tak kontrowersyjnych pomysłów, to najprawdopodobniej nie ma szans za wyborcze zwycięstwo.

– Prezydent Trzaskowski (...) powiedział, że jak przejmą rządy, to przyspieszy ten proces. Jeśli tak będzie wyglądał program opozycji, to myślę, że trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości się zbliża – powiedział.

