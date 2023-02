C40 Cities i Soros ruszają z pilotażem. W programie polskie miasto

Warszawa jest w grupie C40 Cities, czyli stu miast, które dążą do budowy "sprawiedliwych społeczności". W raporcie, jaki dla tej organizacji przygotowali badacze z Leeds, zarekomendowano radykalne kroki w celu – jak to określono – "ratowania klimatu".

Radykalna koncepcja wzbudziła sprzeciw komentujących ją do tej pory polityków, choć są też tacy, którzy skorzystali z okazji, by zaapelować do "większej odwagi" w tym zakresie. Europoseł Sylwia Spurek ponowiła swoje żądanie 100 proc. "weganizacji".

Europejski Globalny Zielony Nowy Ład. Warszawa w pilotażu

Co ciekawe, temat przykuł szersze zainteresowanie mediów. Jak się okazuje, grupa miast C40 Cities i związana z miliarderem George'm Sorosem fundacja Open Society uruchomiły pilotażowy program o nazwie European Global Green New Deal. Celem przedsięwzięcia ma być przeanalizowanie "roli miast Europy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu". Dowiadujemy się, że do programu przystąpiła Warszawa.

Cel to "ukazanie roli europejskich miast w reagowaniu na kryzys klimatyczny, energetyczny, a także związany ze (wzrastającymi) kosztami życia". Mają zostać podjęte działania w celu zmniejszenia zależności od gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii, a także "zbudowania nowych partnerstw (we współpracy) ze społeczeństwem obywatelskim, związkami zawodowymi, mieszkańcami i młodzieżą" – przekazano na Twitterze C40 Cities.

Raport C40 Cities

W raporcie zaproponowano m.in. szereg drastycznych przymusowych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, autorzy postulują ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie "cel progresywny" lub "cel ambitny" – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Rekomendacje dotyczą także innych kwestii. To zmniejszenie liczby posiadanych samochodów – do 190 na 1000 osób (lub do zera w celu ambitnym). Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców.

