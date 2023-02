"Tego potrzebuje Ukraina". Amerykański generał o warunkach wygranej nad Rosją

Amerykański generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy EUCOM (Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych), powiedział Onetowi, że jest zwolennikiem dostarczenia Ukraińcom czołgów Abrams i myśliwców F-16, aby mogli "przechylić szalę na swoją korzyść i pokonać Rosjan"

– Moim zdaniem, ale to tylko moje osobiste przypuszczenia, że abramsy mogą pojawić się w Ukrainie wraz z końcem marca lub nieco później – mówi generał.

Ekspert wojskowy telewizji MSNBC i think tanku Center for European Policy Analysis zaznacza, że "ta wojna nie zakończy się teraz". – W tym momencie nie prowadzimy negocjacji. Ktoś musi być zwycięzcą. Tu nie będzie remisu – ocenił gen. Stephen Twitty.

Minister obrony Ukrainy: Kwestia myśliwców została już rozwiązana

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że kwestia wyposażenia Kijowa w nowoczesne samoloty zachodniej produkcji "została już rozwiązana".

Według agencji UNIAN Reznikow powiedział o tym dziennikarzom podczas rozmów między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

– Kwestia platformy lotniczej jest jeszcze trochę polityczna, ale generalnie uważam, że została już rozwiązana. To tylko kwestia wyboru, która platforma będzie tą główną, podstawową. To fundamentalne zadanie – stwierdził.

Tłumaczył, że przy pomocy samolotów bojowych "można obserwować sytuację z radarów i atakować pozycje wroga z użyciem broni". – Konieczne jest powstrzymanie dominacji rosyjskiego lotnictwa na niebie, aby uniemożliwić im rozpoczęcie ofensywy, a także przygotować naszą kontrofensywę. To znaczy, że jest to system obronny, część naszej obrony powietrznej i wyjaśniamy to naszym partnerom – powiedział Reznikow.

Według niego pytanie brzmi, "co jest w magazynach (państw Zachodu - red.), jakie są części zamienne, którym technikom i inżynierom łatwiej będzie szkolić ukraińskich techników i inżynierów, na jakich lotniskach Ukraina będzie używać zachodnich samolotów itp.".

