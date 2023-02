Szef papieskiej dyplomacji: Będzie trzeba odbudować pokój z tą Rosją

– Działania dyplomacji Stolicy Apostolskiej względem wojny na Ukrainie zawsze kierują się inicjatywami Ojca Świętego, który przy różnych okazjach apeluje o pokój i przypomina o okrucieństwach tej wojny – powiedział abp Paul Gallagher w wywiadzie dla Radia Watykańskiego z okazji rocznicy rosyjskiej inwazji.

Szef papieskiej dyplomacji dodał, że Stolica Apostolska zawsze zachowuje dyspozycyjność wobec stron na rzecz ewentualnych negocjacji, które – jak zaznaczył – powinny położyć kres tej straszliwej wojnie.

Podstawowe role Kościoła, Watykanu i papieża

Zdaniem arcybiskupa, na tym polega dziś podstawowa rola Kościoła, Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego. – Rozumiemy, że w tej chwili cierpienia wielu trudno jest myśleć o pokoju w tych kategoriach, ale ktoś musi to zrobić, ponieważ w końcu nadejdzie koniec tej strasznej wojny i miejmy nadzieję, że ten koniec przyjdzie wkrótce – mówił watykański sekretarz do spraw relacji z państwami.

Zapytany, na czym jego zdaniem polega specyfika tej wojny, duchowny odpowiedział: "Musimy powiedzieć przede wszystkim, że jest to wojna w Europie. My, Europejczycy, po doświadczeniach II wojny światowej myśleliśmy, że wojna już nigdy się nie powtórzy. A teraz widzimy, że stała się czym rzeczywistym. Więc to jest ważne. Ponadto, jest to wojna między dwoma krajami, które wiele łączy, mają długą historię, wiele aspektów kulturowych, a także wymiar religijny. Więc to sprawia, że jest to wojna szczególnie problematyczna. Możemy powiedzieć, że wszystkie wojny są straszne, ale ta wojna konfrontuje nas z sytuacją, która jest dość trudna dla wszystkich, ponieważ chociaż uznajemy powagę działań Rosji, to widzimy, że Rosja jest bardzo ważnym krajem, jest krajem, który ma długą historię, a my na koniec będziemy musieli odbudować pokój i relacje z tą Rosją w przyszłości. I to również czyni tę wojnę szczególnie trudną".

