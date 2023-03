Rzecznik PiS: Tusk opowiada ludziom dyrdymały

Nie milkną echa zapowiedzi Donalda Tuska dotyczącej pomocy dla młodych osób chcących kupić swoje pierwsze mieszkanie. W poniedziałek podczas spotkania z wyborcami w Pabianicach były premier zapowiedział prowadzenie polityki, która sprawi, że mieszkanie stanie się prawem, a nie towarem.

– Wprowadzimy "Kredyt Zero Procent" dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! to za mieszkanie nie będzie się płaciło ponad 4 tysiące miesięcznie tylko mniej więcej 1700 zł i będzie to spłata kapitału – zapowiedział Tusk.

Suchej nitki na tym i innych posłach Tuska nie zostawił rzecznik PiS. Rafał Bochenek stwierdził, że rzeczy, które na spotkaniach z ludźmi opowiada były premier to "dyrdymały".

– Politykom PO chodzi o to, by się pokazywać, objeżdżać kraj i rozmawiać, ale apelowałbym do Donalda Tuska, by nie skupiali się na ilości, tylko jakości. Tusk opowiada ludziom na spotkaniach dyrdymały. Aż włos się jeży na głowie – stwierdził polityk na antenie Radia Zet.

Sieć powiązań

Bochenek ostro atakował najważniejszych polityków PO, zarzucając im stworzenie sieci powiązań, która umożliwia dokonywanie nielegalnych działań. Odniósł się przy tym do niedawnego zatrzymania przez CBA byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL.

– Myślę, że zatrzymanie pana Karpińskiego to dowód na to, że służby w Polsce działają. Dobrze, że takie działania są podejmowane, jeśli dochodzi do wielkich nadużyć, łapówkarstwa i korupcji, bo z tym mamy do czynienia, z parasolem Trzaskowskiego, tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że ta sprawa rzeczywiście zostanie wyjaśniona, bo wychodzi na to, że przetargi w MPO były ustawione, wokół tego wytworzyła się siatka dziwnych powiązań – stwierdził rzecznik PiS.

Bochenek zapowiedział także, że niedługo ruszy kampania informacyjna dotycząca działań Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

