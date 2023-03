Atak na Jana Pawła II. Sachajko: Jestem rozczarowany i zdruzgotany

DoRzeczy.pl: Sejm stanął w obronie św. Jana Pawła II, ale niestety nie cały. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wyciągnęli karty do głosowania. Jak pan to ocenia?

Jarosław Sachajko: Jestem rozczarowany i zdruzgotany. Do ostatniej chwili liczyłem, że taka osoba, jak Jan Paweł II będzie łączyła Polaków i polityków. Okazuje się, że człowiek, bez którego dziś żylibyśmy, jak na Białorusi pod ruskim butem, został wykorzystany do bieżącej walki politycznej przez tych, którzy jeszcze niedawno się na niego powoływali. Bez Papieża Polaka, jego słów i działań nie udało by się obalić komuny. Przerażające jest to, do czego mogą się posunąć politycy żeby tylko dorwać się do koryta.

Skąd bierze się atak na Jana Pawła II? Przecież te same środowiska wcześniej, przy twardych dowodach, stawały w obronie Lecha Wałęsy i mówiły, że to nasza ikona.

Po pierwsze, nie możemy nazywać Lecha Wałęsy ikoną. Może byłoby inaczej, gdyby przyznał się do tego, co zrobił, wówczas być może Polacy by mu wybaczyli. Jednak nie miał odwagi tego zrobić. On szedł w zaparte i te same środowiska, które dziś atakują Jana Pawła II, starają się z Wałęsy dalej robić ikonę, jednocześnie szkalując najznakomitszego Polaka, któremu cały świat, na czele z Polską zawdzięcza tak wiele, świętego Jana Pawła II.

Tylko w tym nie ma żadnej logiki.

Nie ma. Przecież pamiętamy, że ci ludzie domagali się likwidacji IPN, nie korzystania z tych materiałów. Teraz, gdy otrzymują materiał oparty na nie wiarygodnych dokumentach bezpieki, uważają go za prawdziwy. Przypomnijmy że Platforma Obywatelska oddając władzę w 2015 roku, przedłużyła utajnienie akta komunistycznych na kolejne lata. Oni chcą, żeby działania komunistyczne były niewidoczne dla polskiego społeczeństwa, chyba że trzeba uderzyć w Kościół.

