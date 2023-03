"Okryła się hańbą". Rzecznik LP: Zawiadamiamy prokuraturę ws. słów Ochojskiej

"Okryła się hańbą i za to odpowie. Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janinę Ochojską za pomówienie leśników, jakoby potajemnie zakopywali ciała uchodźców w masowych grobach przy granicy z Białorusią" – poinformował Gzowski za pośrednictwem Twittera.

Rzecznik Lasów Państwowych już wcześniej wskazywał, że oskarżenia formułowane w przestrzeni medialnej przez europoseł KO nie pozostaną bez odpowiedzi.

Janina Ochojska, znana jest z atakowania polskich władz za ochronę polskiej granicy, w trakcie kryzysu sterowanego przez Alaksandra Łukaszenkę (chodzi o wydarzenia na przełomie 2021 i 2022 roku). Polityk w przeszłości wielokrotnie szokowała swoimi wypowiedziami, teraz europoseł (bezpartyjna, do PE wybrana z list Koalicji Obywatelskiej) jednak kolejny raz wzbudziła olbrzymie emocje.

Spiskowa teoria Ochojskiej

Europoseł ocenia, że łącznie około 300 osób zaginęło przy polskiej granicy. Ochojska sugeruje, że ciała zmarłych mogły zostać przeniesione przez leśników i pochowane w masowym grobie.

– Dlaczego tak sądzę? Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. Po co? Przecież nie po to, żeby pomogli puszczy w trudnym momencie. Ale po coś ich zwołano – stwierdziła polityk. Jak zapewniała w rozmowie z Tok FM, "to nie jest oskarżenie, tylko przypuszczenie". – Gdybym była taką władzą, jaką mamy teraz, to też bym tak zrobiła, żeby dowody uprzątnąć – insynuowała.

Wypowiedź Ochojskiej skomentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. "Ochojska w TOK FM twierdzi, że w lasach przy granicy białoruskiej są zbiorowe groby migrantów. Zwłoki w masowych grobach umieszczali leśnicy. Pewnie jutro fragmenty audycji beda powielały białoruskie media. Czym Janina Ochojska różni się od Emila Czeczki?" – napisał na Twitterze.

