Suski ocenia: Wspólna lista byłaby samobójstwem dla mniejszych partii

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk od miesięcy domaga się od partii opozycyjnych, aby wystartowały ze wspólnej listy. Były premier przekonuje, że taki scenariusz zagwarantuje zwycięstwo w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Mniejsze ugrupowania jednak obawiają się marginalizacji przez PO oraz wskazują, że wspólna lista może paradoksalnie zmobilizować wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to miało miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

"Chodzi o to, żeby zniszczyć opozycję"

– Stworzenie jednej listy i pójście małych ugrupowań razem z PO spowoduje, że to Platforma będzie ustalać i rejestrować listy i to PO weźmie później pieniądze za wybory – skomentował w niedzielę na antenie TVP Info poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. – Chodzi o to, żeby zniszczyć opozycję, bo jak mniejsze partie będą na jednej liście i później nie będą miały pieniędzy na struktury partyjne i działalność, to przestaną istnieć, tak jak.Nowoczesna – dodał.

– Oni mają tę świadomość, ale bronią się, mówiąc, że mają różnice programowe. Ale jakie różnice, skoro nie ma programu? Nie można powiedzieć, że są jakieś różnice, skoro nie ma programu. Jest tylko pomysł, jak zdominować polską scenę polityczną i doprowadzić do rządu marionetkowego, który będzie bardziej przychylny dla pomysłów Niemiec, i zdominowania Polski przez gospodarkę i politykę niemiecką. I do zbudowania federacyjnego państwa, bo do tego zmierza przewodniczący PO Donald Tusk – mówił Marek Suski i zaznaczył, iż lider Platformy ma "jedno zadanie" – "podporządkować Polskę niemieckim interesom".

– Wspólna lista byłaby samobójstwem dla mniejszych partii – podkreślił deputowany PiS.

