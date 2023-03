Scheuring-Wielgus zawiadamia prokuraturę ws. rekolekcji w Toruniu

Poseł Lewicy zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury ws. kontrowersyjnych rekolekcji dla młodzieży w jednym z toruńskich kościołów. Jak przekonuje, w kościele prezentowano treści pornograficzne.

Do szokujących wydarzeń doszło podczas rekolekcji w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół średnich z całego miasta.

"Scenki" pokazywane podczas rekolekcji zszokowały nastolatków, którzy opowiedzieli o tym rodzicom, a ci opisali sprawę m.in. w rozmowie z serwisem tylkotorun.pl.

Scheuring-Wielgus: To zabieranie godności

- W kościele podczas rekolekcji wydarzyły się rzeczy straszne. Była przemoc wobec drugiego człowieka, zabieranie godności drugiemu człowiekowi – mówiła polityk podczas konferencji prasowej. – W związku z tym dziś zostało wysłane zawiadomienie do prokuratury na diecezję toruńską i osoby, które są za to odpowiedzialne – dodała.

Poseł ocenia, że doszło do złamania artykułów 202 i 207 Kodeksu Karnego. – Artykuł 202 mówi o prezentacji i rozpowszechnianiu pornografii. To, co widzieliśmy, jest pornografią. Artykuł 207 mówi o znęcaniu fizycznym nad drugą osobą – mówiła.

– Mam nadzieję, że prokuratura toruńska przyjrzy się temu i nigdy więcej toruńskie dzieci, uczniowie i uczennice, nie będą świadkami takich bezeceństw i pornograficznych scen podczas swoich rekolekcji – dodała polityk.

Oburzające sceny w kościele, kuria przeprasza

W związku z poruszeniem jakie wywołały sceny w kościele, we wtorek rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. Paweł Borowski i dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. Mariusz Wojnowskiwydali oświadczenie.

"(...) wyrażamy głęboki żal. Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie" – czytamy w komunikacie, opublikowanym na stronie diecezji.

Czytaj też:

Zachęta do przemocy wobec katolików. Haniebny wyrok poznańskiego sąduCzytaj też:

Kard. Müller alarmuje o "tragicznej sytuacji Kościoła w Niemczech"