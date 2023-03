Jaki w Parlamencie Europejskim: Wy wyznajecie komunizm

"PE głosami polskiej opozycji przegłosował właśnie roczny raport o praworządności z wezwaniem kolejnych sankcji na Polskę. Nasi obywatele rzekomo nie wyznają «właściwych» wartości. Jakich? Polecam" – napisał Jaki na Twitterze. W nagraniu dołączonym do wpisu wymienił pięć "wartości", którymi jego zdaniem kieruje się europarlament.

– Wartość numer jeden: podwójne standardy, otóż Polskę chcecie karać sankcjami, bo ma rzekomo upolityczniony sposób wyboru sędziów, tymczasem w Polsce wybiera się sędziów tak samo jak w Hiszpanii czy w Niemczech, ale tam można, tu nie – ocenił.

– Wartość druga: rasizm. Otóż ten sposób postępowania tłumaczycie - można zobaczyć nawet w tej rezolucji - słynną opinią Komisji Weneckiej, według której są te same rozwiązania w różnych państwach, ale są państwa, które mogą i te, które nie mogą, a szczególnie te państwa mogą, gdzie jest wyższa kultura i tradycje, czyli Niemcy mają wyższą kulturę od Polski? To jest klasyczna definicja rasizmu – mówił.

Jaki: Gardzicie opinią Polaków

– Wartość numer trzy: pogarda dla obywateli. Was nie interesuje opinia większości, dlatego że większość Polaków już osiem razy wypowiedziała się, co myśli, ale was to nie interesuje, bo wy nimi gardzicie i gardzicie ich opinią – stwierdził europoseł.

– Wartość numer cztery: cenzura. Otóż, jak tam praworządność w kulturze? Właśnie w Europie cenzurujecie książki Agaty Christie, Dahla czy nawet Karola Maya – powiedział.

Wartość numer pięć: odwrócenie pojęć. Otóż najważniejsze są według was prawa mniejszości, które rozumiecie jako LGBTQ i tak dalej. Tymczasem reprezentanci tej opcji w tej izbie od dawna są większością i nie respektują praw prawdziwej mniejszości, mniejszości która wyznaje tradycyjne wartości: rodzinę, prawo do życia czy polityczne prawa do sprawowania różnych funkcji – oświadczył.

– Podwójne standardy, rasizm, cenzura to nie są wartości europejskie. To jest komunizm i wy wyznajecie właśnie komunizm – zakończył Jaki.

