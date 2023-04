Abp Jędraszewski: Jan Paweł II domagał się od systemu komunistycznego zmiany doktryny

W niedzielę, 2 kwietnia przypada 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Na antenie Polskiego Radia 24 arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski przypomniał, że papież Polak prezentował "bardzo określone stanowisko" dotyczące tego, kim jest człowiek.

– Św. Jan Paweł II głosił bardzo jasno wizję człowieka budowanego na postaci Jezusa Chrystusa (...). On chciał, żeby ludzie otworzyli swoje drzwi na oścież Chrystusowi – mówił.

"Istota wyzwania"

Arcybiskup Marek Jędraszewski zauważył, że w swoich przemówieniach Jan Paweł II podkreślał, iż "na Chrystusa powinny się otworzyć całe systemy polityczne, społeczne i ekonomiczne". – Tylko otwarcie tych systemów na Chrystusa daje szansę, by poszczególni ludzie mogli odnajdywać swoją godność, prawdziwą wolność oraz autentyczność osobową – stwierdził metropolita krakowski.

– My, po tylu latach, po upadku komuny, nie rozumiemy albo nie do końca pojmujemy istotę wyzwania, jakie wtedy światu rzucił Jan Paweł II. Jeśli wzywał, żeby systemy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe otwierały się na Jezusa Chrystusa, to znaczy, że domagał się od systemu komunistycznego, żeby praktycznie zmienił całą swoją doktrynę, żeby skończyło się pojmowanie religii jako "opium dla ludu", żeby każdy człowiek mógł cieszyć się godnością osobową, żeby budował swoją wizję człowieczeństwa na Chrystusie – powiedział arcybiskup Jędraszewski.

Marsze pamięci

Przypomnijmy, że w niedzielę ulicami polskich miast przejdą marsze papieskie. Mają być one wyrazem wdzięczności za pontyfikat, próbą powrotu do papieskiego nauczania oraz odpowiedzią na ataki lewicowo-liberalnych mediów na papieża Polaka.

W Warszawie zorganizowany został Narodowy Marsz Papieski. Podobne zgromadzenia odbędą się między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Kaliszu, Tarnowie, Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto, w wielu miejscowościach zaplanowano wieczorne spotkania modlitewne i adoracje.

